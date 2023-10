Ezüstérmét vernek az idén Nobel-díjat nyert két magyar tudós tiszteletére

Az Magyar Nemzeti Bank minden év végén közzéteszi a következő évi érmekibocsátási programját az érmék paramétereivel, grafikai terveivel. A program idő közben bővülhet olyan elemekkel, amelyek a nemzeti bank látóterébe kerülnek – mondta az InfoRádióban Hergár Eszter, a jegybank társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója.

Az idei tervekben Deák Ferencre és a Kúria alapítására emlékező érmek szerepeltek (a deákos és a kúriás érmékből ötezer-ötezer darabot vernek), de a közelmúlt eseményeire reagálva bővítik a 2012-ben indított Nobel-díjas sorozatot is húszezres vert darabszámmal – Karikó Katalinnal és Krausz Ferenccel.

Számítanak rá, hogy az új Nobel-érmék azonnal el fognak fogyni, amint piacra kerülnek, ahogy a korábbi „extra kibocsátásoknál” is történt, például a Magyar pásztor- és vadászkutyafajták sorozat erdélyi kopója is azonnal elment húszezer példányban, a sorozat kezdő darabja is pár óra alatt elfogyott.

A Nobel-díjasok érméivel kapcsolatban már zajlanak az egyeztetések a Magyar Nemzeti Bankon belül, tervezik az érmét, és az egyértelműség kedvéért: két különböző érméről lesz szó.