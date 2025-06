Rekordot döntött az eSZJA, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bevalláskiajánlási rendszerén keresztül az idén kétmillióan adták be személyijövedelemadó-bevallásukat, míg 2017-ben még csak hatszázezren, és jól vizsgázott a NAV legújabb bevalláskitöltést segítő programja, a kérdés-felelet mód is – tájékoztatta Vágujhelyi Ferenc, a NAV elnöke az MTI-t.

Elmondta, hogy az adóhivatal több mint 5,6 millió magánszemélynek készítette el az adóbevallási tervezetet az idén, ezek jelentős része május 20-i hatállyal érvényes bevallássá vált.

Az eSZJA-rendszerén keresztül beérkezett rekordszámú, kétmillió bevallásból 1,2 milliónál az adózók nem változtattak a NAV által kiajánlott tervezeten. Ugyanakkor most is sokan hagyták utolsó pillanatra a tervezet módosítását, benyújtását, az szja-bevallások harmada az utolsó héten érkezett be, de ebből is kiemelkedett a két utolsó nap.

Május 19-én és május 20-án is 160 ezer szja-bevallás érkezett a NAV-hoz – ismertette a hivatal elnöke.

A már kilencedik éve működő eSZJA legnagyobb újítása, a kérdés-felelet mód is bevált – hangsúlyozta Vágujhelyi Ferenc. Az április végén debütált fejlesztés lakáskiadóknak, az ingatlanjukat eladóknak segít. Az érintetteknek elegendő néhány egyszerű kérdésre válaszolni, és a program automatikusan kitölti a szükséges részeket a bevallásban. Nemcsak a visszajelzések pozitívak, de az éles teszt is bizonyított, hiszen három héten belül több mint négyezren használták a kitöltéshez az újfajta módszert – emelte ki az elnök.

Vágujhelyi Ferenc emlékeztetett, hogy 2017 óta mentesíti a NAV a magánszemélyeket a bevallás kitöltésének kötelezettsége alól. Ezzel lezárult az a korszak, amikor azért kellett mulasztási bírságot fizetni, mert valaki nem töltötte ki a nyomtatványt vagy a határidőt követően, késedelmesen nyújtotta be azt.

Még érkeznek a postán feladott szja-bevallások a NAV-hoz, ezek feldolgozása folyamatban van, de fontos, hogy azok a vállalkozók, őstermelők, áfafizetésre kötelezett magánszemélyek, akiknek a vállalkozási, gazdálkodási tevékenységük miatt mindenképp szükséges volt benyújtani május 20-ig a bevallásukat, ha eddig nem tették, mielőbb pótolják mulasztásukat – javasolta az elnök.