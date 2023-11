Továbbra is mélyponton a nyilvántartott álláskeresők száma

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint 2023 novemberében a háború és az elhibázott, káros szankciók okozta nehéz gazdasági helyzet ellenére is mindössze 226 129 álláskereső szerepelt a nyilvántartásban. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár elmondta: – A kormány megvédi a munkahelyeket és a családokat, a rendszerváltás óta ez a második legjobb adat, tavaly novemberhez képest pedig több mint hétezerrel csökkent a munkát keresők száma, ami jól mutatja a hazai munkaerőpiac stabilitását és erejét.

2010-hez képest egymillióval dolgoznak többen, ráadásul a foglalkoztatottság emelkedésével párhuzamosan az aktivitási ráta is történelmi magasságba emelkedett Magyarországon. A munkanélküliségi ráta eközben továbbra is az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban. 2010 óta már mintegy négyszázezerrel csökkent, több mint fél éve pedig folyamatosan 230 ezer alatt van a regisztrált álláskeresők száma Magyarországon. A kormány szándéka, hogy a munka nélkül lévőket mielőbb aktivizálja, amit képzésekkel, átképzésekkel és a munkaerőpiaci hajlandóságot növelő intézkedésekkel próbál ösztönözni. A legkisebb kötelező bérek decemberi, érdemi emelése a reálkeresetek növelésén túlmutatóan tovább növelheti az aktivitást, ami a foglalkoztatottak számának emelkedését is nagyban elősegíti.

Borítókép: Czomba Sándor államtitkár (Fotó: Vasvári Tamás)