A mobil- és otthoni szolgáltatások a karbantartás alatt is működni fognak. Az ügyfelek a díjcsomagjukban foglaltak szerint tudnak majd telefonálni és mobilnetezni is, valamint az otthoni szolgáltatásokat is tudják használni: az otthoni telefon-, internet- és a tévészolgáltatás működni is fog.

Azért, hogy senki ne maradjon internet nélkül a karbantartás ideje alatt sem, korlátlan netet biztosítanak minden lakossági és üzleti mobil ügyfelüknek belföldön.