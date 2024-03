Kivezeti a kormány a betéti kamatsapkát – jelentette be közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormány sikerrel törte le az inflációt, a hitelezés élénkülését segítő intézkedéseinek köszönhetően pedig folyamatosan csökkennek a kamatok. A magyar gazdaság erősödik, mutatói egyre kedvezőbbé válnak, hazánk megítélése egyre kedvezőbbé válik a külföldi befektetők körében is. Mivel a kormány korábbi intézkedései eredményesnek bizonyultak, egyes intézkedések fenntartása a továbbiakban már nem szükséges. Ezek közé tartozik a betéti kamatsapka is, amely a kormány megfontolt, aktuális gazdasági helyzetre reagáló döntése alapján 2024. április 1-jétől kerül kivezetésre – írják.

A háború és az elhibázott szankciók következtében kialakult nehéz gazdasági helyzetet kihasználva egyes intézményi befektetők az infláció és a magas effektív jegybanki kamat miatt igazságtalanul nagy, kockázatmentes hozamokat és jövedelmeket realizáltak. A kormány határozottan fellépett ezzel a káros folyamattal szemben. 2022. november 22-től egyes intézményi befektetők, pénztárak, lakástakarékpénztárak, biztosítók, befektetési alapok és a legalább húszmillió forintot elhelyező lakossági ügyfelek, majd később a vállalkozások sem kaphattak a kereskedelmi bankoknál elhelyezett – látra szóló és legfeljebb egyéves futamidejű – betétjeik után a három hónapos diszkontkincstárjegy aukciós átlaghozamának mértékénél magasabb kamatot.

A betéti kamatsapka és annak kiterjesztése a vállalati szektorra továbbá azt a célt is szolgálta, hogy ösztönözze a beruházásokat, azaz a források ne ragadjanak be a számlákon, hanem a gazdaság körforgásába kerülve segítsék a fejlesztések megvalósítását és a gazdasági növekedést. Az intézkedések életbelépésekor a magas kamatkörnyezet akadályozta a hitelek felvételét, az infláció sikeres visszaszorításának köszönhetően ugyanakkor az irányadó jegybanki és bankközi kamat az azóta eltelt idő alatt közel tíz százalékponttal csökkent. A kormány intézkedései nyomán elinduló kedvező gazdasági változásoknak köszönhetően a szokásos piaci környezethez igazodó befektetési döntések újra teret nyerhetnek – olvasható a közleményben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Róka László)