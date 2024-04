A kormány erősíti Magyarország gazdasági szuverenitását

– Magyarország gazdasági szuverenitását úgy tudjuk erősíteni, ha a magas minőségű gyártás mellett a fejlesztéseket is növeljük – jelentette ki Varga Mihály az SBS Kft. és az Arago cégcsoport I. Iparági Kiállításán és új üzemcsarnokának átadó ünnepségén, Erdőteleken. A pénzügyminiszter jelezte: habár négy nehéz éven vagyunk túl, válságos időszakban is sikerült megőriznünk 4,7 millió munkahelyet, letörtük az inflációt, idén helyreállítjuk az egyensúlyt és a növekedést, 2024 így a gazdaság újraindításának az éve lehet. Szólt arról is, hogy a költségvetési hiányt idén 4,5 százalékra, majd a következő években fokozatosan három százalék alá szorítják, az államadósságot pedig továbbra is csökkenő pályán tartják.

Varga Mihály emlékeztetett arra, hogy a kormány elkötelezett a hiánycél tartása mellett, ennek érdekében döntött 675 milliárd forintnyi állami beruházás átütemezéséről, miközben több mint kétezermilliárd forintnyit még idén megvalósít.

A miniszter kiemelte: az alacsony adóknak és a vonzó üzleti környezetnek köszönhetően a magyar beruházási ráta meghaladja a 26 százalékot, amely az egyik legmagasabb az Európai Unióban.

– Magyarország számára mára adottak a feltételek az újabb felívelő korszakhoz, és ma már az Európai Bizottság is úgy vélekedik, hogy 2025-re a magyar lehet az unió egyik leggyorsabban fejlődő gazdasága. Ehhez olyan vállalatokra van szükség, amelyek meglátják a lehetőségeket és képesek kreatív megoldásokra, akár a nemzetközi piacon is – magyarázta Varga Mihály. A miniszter ismertette: az SBS Kft. 380 alkalmazottal már a legnagyobb európai gépgyárak egyik legfontosabb beszállítója. A jelenlegi 3,1 milliárd forintos beruházással a vállalat új gyártócsarnokában a csúcstechnológiás gyártóberendezésekkel folyhat a termelés. A jelentős mértékű automatizálás és digitalizálás mellett is harminc új munkahely jön létre és a cég Európa egyik legjobb gépgyártó cégévé válhat.