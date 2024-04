Egy ember meghalt, hatan vérmérgezést kaptak és többen rosszul lettek az Ukrajnából érkezett hús miatt

Persze itt is felmerül a trükközés. Megtörténhet ugyanis az Európai Unióban, hogy beérkezik valamilyen szállítmány Ukrajnából, ezt átcsomagolják, esetleg át is darabolják, és így már európai uniós csirkehúsként érkezik be Magyarországra. Mindez azért is történhet meg, mert az ukrán baromfi sokkal olcsóbb az unióshoz mérten. Mégis, hangsúlyozta:

Egyelőre nincs arról szó, hogy Magyarországon lenne ilyen, de kizárni nem lehet.

Megjegyezte továbbá, hogy feltehetően emiatt jelentette be Nagy István agrárminiszter a Kormányinfón, hogy azon mezőgazdasági termékekre, amelyeket tilos behozni Ukrajnából, teljes körű bejelentési kötelezettséget ír elő a kormány. A rendelet még akkor éjszaka megjelent a Magyar Közlönyben.