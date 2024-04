Ismét felülteljesítette hazánk az uniós elvárást a gázfogyasztás csökkentése terén

Az elmúlt fűtési szezonban 259,4 millió köbméterrel maradt el a földgázfogyasztás a megelőző fűtési szezonétól – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal összegzéséből, amit az MVM Csoport adatai alapján készítettek.

Tavaly október közepétől 2024 április közepéig a lakossági felhasználás 4,6 százalékkal, a gazdaságé pedig 4,1 százalékkal csökkent.

Ez különösen az alacsony bázisra tekintettel komoly eredmény: a 2022/2023-as fűtési szezonban közel negyedével, kétmilliárd köbméterrel kevesebb gáz fogyott idehaza, mint egy évvel korábban – hívja fel a figyelmet közleményében az Energiaügyi Minisztérium.

A további csökkenést úgy sikerült elérni, hogy a kedvezőbb ellátásbiztonsági helyzetben ezúttal nem volt szükség rendkívüli intézkedésekre. A kormány nem tartotta érvényben a 18 fokos hőmérsékleti korlátozást a közintézményekben, a települések nem kényszerültek uszodák, könyvtárak, múzeumok átmeneti bezárására. Míg a fűtési szezon első felében valamelyest bővült a felhasználás, a második három hónapban az enyhe időjárás is hozzájárult a megtakarításhoz. Így például április első két hetének nyárias napjaiban a megelőző esztendő azonos időszakához képest kiugró mértékben, hetven százalékkal esett vissza a háztartások gázfogyasztása.

A villamos energia szerepe fokozatosan erősödik az energiamixben, erre utal az is, hogy az áramfelhasználás kismértékben, 1,3 százalékkal nőtt az elmúlt fűtési szezonban. Azonos arányú emelkedés látható e téren az idei első negyedéves adatokban is. A földgáz esetében viszont januártól márciusig is csökkenés mutatható ki, a százmillió köbméterrel alacsonyabb igénybevétel 3,2 százalékos mérséklődést jelent.

Magyarország egymást követő két időszakban teljesítette felül az uniós elvárást a gázfogyasztás visszafogásában. Az előző öt év átlagához képest a tagállamoknak 15 százalékkal kellett kevesebb földgázt használniuk.

Hazánk a kötelező szintet meghaladó, húszszázalékos megtakarítást ért el tavaly után idén áprilisig is. A gazdaság újraindulásával a vállalkozások energiaigénye nőhet, de az elért fogyasztáscsökkentés nagyobbik hányada hosszabb távon is megőrizhető lehet.

A magyar családok a rezsicsökkentésnek köszönhetően változatlanul Európa legalacsonyabb áram- és gázárait fizetik – emlékeztet a tárca közleménye. A kormány a háborús időkben is többféleképpen segíti a háztartásokat energiafogyasztásuk mérséklésében. A Napenergia Plusz Program a zöldenergia termelésére és tárolására alkalmas modern napelemes rendszerek telepítését támogatja, ezzel erősíti az önellátási képességet. A júniusban induló otthonfelújítási program az 1990 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítésével járul hozzá ahhoz, hogy a nyertesek könnyebben tarthassák fogyasztásukat a rezsivédett sáv alatt.