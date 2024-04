Megkezdődött az átütemezett támogatások kifizetése

A tavaly indult új uniós támogatási ciklus minden korábbinál bonyolultabb terhet jelent a termelőknek és a közigazgatásnak egyaránt, ezért a kormány rendkívüli erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a gazdálkodókat sújtó piaci és pénzügyi nehézségek közepette a lehető legnagyobb segítséget nyújtsa. Ezért a kormányhivatali és kincstári erőforrások ideiglenes átcsoportosításával több támogatási jogcímben az eredeti ütemezéshez képest hetekkel korábban valósult meg kifizetés – írta az Agrárminisztérium (AM).

Az e heti, értékében 55 milliárd forintot meghaladó kifizetési csomagban az új jogcím, az Agro-ökológiai rogram (AÖP) is megjelent 35,6 milliárd forintos nagyságrendben. Ennek köszönhetően az AÖP esetében rendelkezésre álló források 45 százaléka jutott el csaknem 37 ezer érintetthez, a támogatásigénylők mintegy 60 százalékához.

Több tagállamban – ahol nem a magyarhoz hasonló modellben valósítják meg az AÖP-t – az uniós jogszabályban rögzített június 30-i véghatáridőt sem fogják tudni tartani a kifizetések teljesítésénél – áll a közleményben.

Az alap területalapú támogatás (BISS) keretében a héten több mint kétszáz ügyfélnek utalt a hivatal hárommilliárd forintot meghaladó értékben, míg a kisgazdaságok számára kidolgozott átcsoportosítással nyújtható kiegészítő támogatás (CRISS) esetében 3,5 ezer gazdálkodónak 1,2 milliárd forint összértékben folyósítottak támogatást. Ezzel mindkét jogcím esetében több mint 150 ezer termelőnek a támogatás több mint 90 százalékát már kifizették.

A tájékoztatás szerint ezeken felül forrás érkezett több mint háromezer érintettnek 2,6 milliárd forint értékben a termeléshez kötött támogatások esetében is, így már mintegy 60 százalékát e jogcímeknek is kifizették. Szintén jelentős összegű utalás indult ezen a héten a népszerű Agrárkörnyezet-gazdálkodási (AKG) és Ökológiai átállási és fenntartási (ÖKO) támogatások kedvezményezettjeinek is. Előbbi esetében ötezer ügyfél részesült kilencmilliárd forintot meghaladó összegben, utóbbi esetében pedig 1,5 ezer termelőhöz jutott el 3,7 milliárd forint ezekben a napokban.

A minisztérium kitért arra is, hogy a terület- és állatalapú kifizetések mellett számos további, beruházási és vidékfejlesztési támogatás keretében is folyósítottak a héten. A beruházási és egyéb pályázatok kedvezményezettjei összesen csaknem hatmilliárd forintot kaptak a mostani körben 28 különböző támogatási konstrukció esetében. Értékében ezek közül kiemelendő az élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése, ahol 2,3 milliárd forintot meghaladó támogatás kiutalása segíti az ágazat modernizációját.