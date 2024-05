Magyarország erősítené az elektromos autó támogatásokat

Mindezeken túlmutatóan az akcióterv részeként az elektromobilitás térnyerésének ösztönzése érdekében új, uniós szintű autóvásárlási ösztönző programra van szükség, amely egyaránt irányul a gyártókra és a vásárlókra. Az eladások ösztönzése érdekében továbbá felmerülhet az állami támogatási szabályok módosítása is.

Nagy Márton ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az új járművek vásárlása mellett a használt elektromos autók kereskedelmét is célszerű segíteni és támogatni, többek közt új szabványok kialakításával. Ezt szolgálja, az európai elektromos autózás versenyképességét erősító akcióterv is, amelynek tervezetét a tagállamoknak a soros magyar elnökség alatt egy „white paperként” mutatják be a Versenyképességi Tanács július 8–9-i ülésén.