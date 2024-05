A tárcavezető hangsúlyozta, hogy olyan infrastrukturális beruházások mellett a két ország közötti kooperáció kiemelkedő területe a pénzügyi és telekommunikációs, digitalizációs együttműködés.

– Magyarország büszke arra, hogy a legnagyobb kínai bankok Magyarországot választották, ahonnan regionális jelenlétüket biztosítani tudják. Így most már a Bank of China, a China Construction Bank és a China Development Bank is rendelkezik magyarországi jelenléttel és szorosan együttműködünk a kínai hatóságokkal, hogy az ICBC-t is Magyarországra hozzuk. Emellett arra törekszünk, hogy a Waberer’s és a Cosco Shipping, továbbá a 4iG és a Huawei között együttműködés jöjjön létre, ezzel is elősegítve a logisztikai és telekommunikációs kapcsolatok fejlődését – írta a minisztérium.

Nagy Márton hangsúlyozta, hogy a kínai–magyar kapcsolatok elmélyítésének következő szintje a kínai elnök látogatását követően az lehet, hogy Magyarország összeköti Kínát és a Nyugatot.