Nem lesz benzinárstop egyelőre, továbbra is a magyar gázárak a legalacsonyabbak

Ha valaki biztosra szeretne menni, annak érdemes lehet most, ha nem is a teljes nyaralás összegét, de egy jelentősebb részét átváltania. Mivel ha innen erősödik a forint, akkor már túl sokat nem tudunk bukni –magyarázta a közgazdász, aki szerint ez csak pár forintot veszteséget jelenthet, gyengülni viszont könnyen tud tíz forintot is a hazai fizetőeszköz, tehát a kockázat is értelemszerűen nagyobb.