Töretlen a lakossági állampapírok népszerűsége

A kormány 2028-ig kitekintő konvergenciaprogramja rögzíti azt a gazdaságpolitikai célt, amely az államadósság belföldi finanszírozásának erősítéséről szól. Ennek fontos eszközei a lakossági állampapírok. Ezek aránya az elmúlt években az adósságkezelési stratégiával összhangban 20-25 százalék körül alakult a teljes adóssághoz viszonyítva. A program sikerességét mutatja, hogy a hozamkörnyezet megemelkedése ellenére a lakossági állampapírok népszerűsége 2023-ban is töretlen maradt. A kedvező konstrukciók és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások eredményeként a lakossági állampapírok állománya a 2010. végi 436 milliárd forintról 2023 végére tízezermilliárd forint fölé emelkedett.

A finanszírozásban betöltött megnövekvő szerepével párhuzamosan a lakosságnak kifizetett kamat is érdemben emelkedett, várhatóan a bruttó hazai termék (GDP) mintegy 1,6 százalékát teszi ki 2024-ben, ami érdemi növekedés az előző évi értékhez képest.

A konvergenciaprogram elemzése rámutat arra, hogy a lakosság a kamatjövedelmeket jellemzően újra befekteti. Ez javítja a háztartások vagyoni helyzetét és oldhatja a fogyasztást visszafogó óvatossági motívumokat. Amennyiben a lakossági állampapírok után járó kamatjövedelmek egy részét nem fektetik be újra, a kifizetés ezen része érdemben növelheti a keresletet és végső soron az államnak is többletbevételt generálhat. A potenciális növekedési hatását jól szemlélteti, hogy a háztartások részére nyújtott állami kifizetés a belföldi fogyasztási kiadások arányában is jelentős. Annak több mint három százalékát teszi ki, valamint a kifizetés több mint kétszerese a 2022. év eleji személyijövedelemadó-visszatérítésnek.