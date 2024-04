Jó hír érkezett a hitelminősítőtől a hétvégére + videó

Megerősítette a devizában és a helyi valutában fennálló hosszú és rövid futamidejű magyar államadósság-kötelezettségek befektetési ajánlású, BBB mínusz/A-3 szintű besorolását az S&P Global Ratings nemzetközi hitelminősítő. A magyar szuverén osztályzatot a másik két globális hitelminősítő, a Fitch Ratings és a Moody's Ratings is a befektetési kategóriában, az S&P osztályzatánál eggyel jobb fokozaton tartja nyilván. Az S&P a bejelentett osztályzati megerősítéssel együtt érvényben hagyta a minősítés stabil kilátását is. A besorolás stabil kilátása tükrözi az S&P azon várakozását, hogy a magyar gazdaság kilábalása, a folytatódó dezinfláció és a kamatok csökkenése középtávon segíti a kormány költségvetési konszolidációs erőfeszítéseit, elősegítve a hazai össztermékhez (GDP) mért államadósság-ráta stabilizálódását – áll a hitelminősítő indoklásában, melyet a távirati iroda ismertetett.

Az elemzés szerint a befektetési ajánlású osztályzat megerősítése a cég azon megítélését jelzi, hogy az idei magyar „költségvetési megcsúszás” csak átmeneti fejlemény, és a közfinanszírozás helyzete 2025-től javulni kezd a gazdasági stabilitás veszélyeztetése nélkül.

S&P hitelminősítő: jelentősek a külföldi befektetések

Az S&P Global Ratings közölte: várakozása szerint a magyar kormány 2024 második felében hiteles konszolidációs programot jelent be, amely körvonalazza a költségvetési pálya stabilizálásához vezető lépéseket, és ennek egyik szakpolitikai rögzítőeleme lesz az esetleges túlzottdeficit-eljárás lehetősége. Az előrejelzés szerint a magyar hazai össztermék reálértéken számolva az idén 2,2 százalékkal bővül. Ehhez a hajtóerőt elsősorban a hazai kereslet adja, amely 2024 második felében várhatóan folyamatosan élénkül a meredek ívben csökkenő kamatok és a mind lendületesebb reálbérnövekedés környezetében. A cég megjegyzi ugyanakkor, hogy a külső – mindenekelőtt a német – kereslet gyengesége visszahúzó hatást gyakorolhat a magyar gazdaság kilábalására. Középtávon, a 2025-2027-es időszakra az S&P Global Ratings azzal számol, hogy a magyar gazdaság 2,8 százalékos reálnövekedést ér el éves átlagban. A cég szerint a magyar elektromosjármű-iparban és az ehhez kapcsolódó akkumulátorgyártó ágazatban eszközölt jelentős befektetések élénkülő növekedési dinamika feltételeit teremtették meg a 2025 és 2027 közötti időszakra. A hitelminősítő közölte:

tudomása szerint ebben a szektorban a továbbiakban is jelentős közvetlen külföldi befektetések várhatók, hiszen csak tavaly 13 milliárd euró értékű befektetésre tettek vállalást az elektromosjármű-ágazat vezető vállalatai, köztük a világ legnagyobb gyártója, a BYD.

Az S&P Global Ratings szerint az európai uniós folyósítások is alátámasztják a magyar gazdaságra szóló, 2024-2025-re érvényes növekedési előrejelzéseit. A cég kedvező fejleményként felidézi, hogy az Európai Unió decemberben 10,2 milliárd euró – a tavalyi magyar GDP-érték 5,3 százalékának megfelelő – kohéziós finanszírozást szabadított fel.

A hitelminősítő értékelte, hogy hazánkba érkezik az elektromosjármű-ágazat legnagyobb gyártója, a BYD

Fotó: Világgazdaság/Vémi Zoltán

Vissza az élmezőnybe

– A hitelminősítő szerint a magyar gazdaság idén visszatér a növekedési pályára, jövőre már három százalék felett bővülhet, ezzel az uniós rangsor élmezőnyébe kerül – nyilatkozta Varga Mihály. A Pénzügyminiszter jelezte: az elemzés arra is rámutat, hogy Magyarország továbbra is vonzó célpont a befektetéseknek, a munkanélküliségi ráta tovább javulhat a következő években, a folyó fizetési mérleg többlete hosszabb távon is fennmaradhat.

– Elismerően írnak a magyar bankrendszer stabilitásáról, valamint az államadósság kedvező szerkezetéről, annak biztonságos finanszírozásáról is –ismertette Varga Mihály. Hozzátette:

Magyarországot az elmúlt évek válságai ellenére mindhárom hitelminősítő befektetésre ajánlja, és két osztályzattal magasabbra sorolják hazánkat, mint az elmúlt évtized elején.

– Töretlen a bizalom Magyarországgal szemben – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca szerint a magyar gazdaság biztos alapokon áll, ezt tükrözi vissza a Standard and Poor's jelentése. Hazánk megítélése a nemzetközi pénzpiacokon kedvező, az erős befektetői és piaci bizalmat a sikeres kötvényaukciók és a külföldi működőtőke-befektetések folyamatos beáramlása is alátámasztja. Hazánkban ruháznak be többek közt a legnagyobb német autógyártó cégek, ráadásul a kínai BYD elektromos autógyártó az unióban elsőként Magyarországon kezdi meg elektromos autóinak gyártását. A magyar állampírok népszerűsége mind a nemzetközi piacon, mind a magyar lakosság körében töretlen, ezt bizonyítja az is, hogy a lakossági állampapírok állománya március végén új rekordon, több mint 10760 milliárd forinton zárt. Az ország finanszírozási helyzete stabil és biztonságos, a kormány elkötelezett a költségvetési hiány és az államadósság csökkentése mellett, az ikerdeficit megszűnt, hazánk külkereskedelmi mérlege pedig folyamatosan javul – hangsúlyozza a közlemény.

Egyensúly és növekedés

A minisztérium felhívta a figyelmet arra is, hogy a magyar gazdaság stabil alapokon áll, 2010-hez képest egymillió új munkahely jött létre, így a foglalkoztatottak száma ma már meghaladja a 4,7 millió főt, míg a regisztrált álláskeresők száma történelmi mélyponton van. A háború és a brüsszeli elhibázott szankciók okozta inflációt a kormány hatékony intézkedései visszaszorították, amely eredményeképpen fél éve dinamikusan nőnek a reálbérek.

A növekvő reálbérek hatására a kiskereskedelmi forgalom már megkezdte a helyreállást, éves összevetést tekintve 2024 első két hónapjában töretlenül bővült, januárban 0,6 százalékkal februárban pedig 1,1 százalékkal.

A pénzügyi egyensúly és a növekedés újraindítása kéz a kézben jár. Ezért a kormány az infláció sikeres visszaszorítását követően idén újraindítja, jövőre pedig tovább emeli a gazdasági növekedés ütemét, ha pedig véget ért a háború, Magyarország újra Európa egyik leggyorsabban fejlődő gazdasága lesz. Ez a számokat tekintve azt jelenti, hogy Magyarországon a GDP 2024-ben 2,5 százalékkal, 2025-ben pedig 4,1 százalékkal fog növekedni.

– A kormány azon dolgozik, hogy Magyarország fejlettsége 2030-ra elérje az Európai Unió fejlettségi átlagának 90 százalékát, a Nemzetgazdasági Minisztérium ennek elérése érdekében dolgozta ki a kormány új versenyképességi stratégiáját – zárul a szaktárca közleménye.