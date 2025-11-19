Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Nívós nemzetközi díjat kapott a Magyar Fejlesztési Bank

Idén első alkalommal ítélték oda a kelet-európai régióban a legjobb fejlesztési bank címet

2025. 11. 19. 21:00
Forrás: VKN
Rangos nemzetközi díjat kapott a Magyar Fejlesztési Bank, miután az International Banker Awards 2025 keretében az év legjobb kelet-európai fejlesztési bankjává választották. 

Az elismerés tükrözi az MFB elmúlt időszakban tanúsított, hiánypótló gazdaságfejlesztési tevékenységét.

Az International Banker Awards a pénzügyek, a nemzetközi banki tevékenységek és a világpolitika területeire fókuszáló International Banker megmérettetése, amelyet a szakportál minden évben megszervez.

A világ legrangosabb pénzintézeteit és banki vezérigazgatóit a portál olvasói és egy pénzügyi újságírókból álló zsűri választja ki. Az értékelés során fontos szempontot jelent a vállalat növekedése, likviditási helyzete és jövedelmezősége, továbbá az innováció, a vállalatirányítás, a fenntarthatóság és az átláthatóság. A díjak tekintetében az elért hatás mértéke sokszor fontosabb a szervezet méreténél.

Az elismerést ennek megfelelően olyan kategóriákban ítélik oda, mint a legjobb bankcsoport, a legjobb kereskedelmi bank, a legjobb fenntartható bank, illetve a legjobb lakossági banki innováció. Most a Magyar Fejlesztési Bank is helyet kapott az International Banker 2025 Banking Awards díjazottjai között: 

a hitelintézet „az év legjobb fejlesztési bankja Kelet-Európában” kategóriában lett győztes, elismerve a bank kiemelkedő hozzájárulását és vezető szerepét a pénzügyi ágazatban.

A díjat elsősorban olyan intézmények érdemelhetik ki, amelyek biztosítják a gazdasági növekedéshez nélkülözhetetlen tőkét, ésszerű módon gazdálkodnak a rendelkezésre álló finanszírozási forrásokkal a fejlesztéspolitikai célok támogatása érdekében, illetve modern innovációkat hajtanak végre a biztonság és hatékonyság érdekében.

Stratégiánk kiemelt elemeit képezi a magyar vállalkozások teljesítményének növelése, versenyképességük erősítése, valamint a zöld és digitális átállás elősegítése. Büszkék vagyunk, hogy a Magyar Fejlesztési Bank törekvéseit immáron a nemzetközi iparági szereplők is fel-, illetve elismerik. Továbbra is fontos szerepet kívánunk betölteni az EU-s visszatérítendő források kezelésében, a stratégiai beruházások finanszírozásában és a célzott ágazati fejlesztésekben

 – nyilatkozta Zsámboki Zoltán, a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgató-helyettese.

A Magyar Fejlesztési Bank alapvető feladata a hazai vállalkozások, illetve magánszemélyek számára kedvező konstrukciójú pénzügyi eszközök biztosításával a piaci alapú finanszírozás kiegészítése, valamint a hosszú távú gazdaságfejlesztés támogatása. Finanszírozási tevékenységét többek között a piaci hiányosságok kitöltése, a hazai és európai uniós források gazdaságba juttatása, valamint a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása érdekében végzi, a piaci igényekkel és gazdaságfejlesztési irányokkal összhangban. Az MFB részt vállal a nemzetgazdasági jelentőségű beruházások és infrastruktúra fejlesztési projektek finanszírozásában is.

Fotó: VKN

 

