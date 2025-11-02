Ezek a települések kapnak szupergyors netet a következő években

A 4iG Csoport távközlési infrastruktúra vállalata a 2Connect, sikeresen pályázott Gigabit Magyarország program pályázatának első szakaszában – közölte a társaság, szerdán. A tájékoztatás szerint a 2Connect 24,4 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást vehet majd igénybe beruházásaihoz, amelyet a támogatási szerződések megkötését követően három év alatt, a fejlesztések elkészültével párhuzamosan hívhat majd le.

A 2Connect sikeresen pályázott Gigabit Magyarország program pályázatának első szakaszában. Fotó: Shutterstock

A 2Connect 30 beadott pályázatából 24-et nyert el

Az összesen 84,86 milliárd forint keretösszegből megvalósuló Gigabit Magyarország program a gazdaságilag kevésbé fejlett járások felzárkóztatását célozza annak érdekében, hogy felgyorsítsa a nagy sebességű, optikai internetkapcsolat kiépítését 300 ezer vidéki család, továbbá a vállalkozások és intézmények számára. A pályázati támogatás kifejezetten abban az akár 174 járásban ösztönzi gigabitképes hálózatfejlesztést, ahol a magas beruházási költségek miatt piaci alapon eddig még nem épült fejlett optikai hálózat.

Emlékeztetnek: a pályázat első szakaszában 110 járásra lehetett pályázatot benyújtani és 88 járás kapcsán született eredmény, ezekben a járásokban 16 szolgáltató (többek között a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 29, a TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 8, a VaderCom Kft. 7 járásban) nyert uniós támogatást a gigabitképes hálózatfejlesztések megvalósításához. A 2Connect 30 beadott pályázatából 24-et nyert el, a három év alatt megvalósuló beruházások összesített értéke mintegy 32,3 milliárd forint, amelyből 7,86 milliárd forintot – a teljes fejlesztési érték 26 százalékát – a vállalat biztosítja majd.

Cél a jövőálló optikai hálózat biztosítása országszerte

A Digitális megújulás operatív program plusz célja, hogy gigabites sebességű, jövőálló optikai hálózatot biztosítson országszerte, különösen olyan térségekben, ahol korábban azért nem fejlesztettek piaci alapon a távközlési szolgáltatók, mert a beruházás megtérülése nem volt biztosítható.

Ilyen tényezők

az alacsony népsűrűség,

magas fajlagos beruházási költségek,

lassú megtérülés.

A program javítja a lakossági és üzleti szélessávú hozzáférést, támogatja a digitális felzárkózást és növeli a vidéki régiók versenyképességét.

A felhívást a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium írta ki, a végrehajtásért a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) felel. A pályázatokat járások szerint két szakaszban, elsőként 2025. augusztus 8. és 26., majd 2025. szeptember 26. és október 21. között lehet benyújtani. A felhívás második körének eredményei december közepén várhatók.