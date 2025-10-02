Új óriás született – a 2Connect robosztus hálózata köti össze keletet és nyugatot

A 2Connect kizárólag nagykereskedelmi szolgáltatást nyújtó vállalatként a teljes távközlési ágazat számára kínál megbízható technológiai hátteret. Országos gerinc- és lefedőhálózata, valamint adatközpontjai biztosítják a magyar és a regionális digitális gazdaság összeköttetéseit. A 4iG-csoport új tagvállalataként lépett színre a 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. Magyarország egyik legnagyobb, kizárólag nagykereskedelmi, vezetékes távközlési és infokommunikációs infrastruktúraszolgáltatásokat nyújtó vállalata. A társaság a korábbi Invitech, Antenna Hungária, DIGI és One Magyarország hálózati infrastruktúrájának egybeolvadásával jött létre, a hazai távközlési piac egyik legnagyobb szerkezeti átalakulásaként, 2Connect márkanév alatt.

A 2Connect hozzájárul a digitális gazdaság fejlődéséhez. Fotó: Vémi Zoltán

Nagyobb kapacitás, megbízhatóbb szolgáltatások, rugalmas méretezhetőség

Az átalakítás eredményeként a 4iG-csoport olyan robusztus országos hálózati infrastruktúra vállalatot hozott létre, amely hosszú távon biztosítja a cégcsoport távközlési vállalatainak stabil és versenyképes működését, valamint megbízható, skálázható technológiai nagykereskedelmi hátteret nyújt kiskereskedelmi távközlési partnerek számára, ezzel hozzájárulva a magyar és regionális digitális gazdaság fejlődéséhez.

A vállalat

közel 42 ezer kilométeres optikai hálózattal,

15 ezer mikrohullámú végponttal és

közel 6500 négyzetméter adatközponti kapacitással rendelkezik.

Gerinchálózatával és nemzetközi szolgáltatásaival összeköti Európa keleti és nyugati gazdasági szereplőit. Ez a robusztus infrastruktúra nagyobb kapacitást, megbízhatóbb szolgáltatásokat, rugalmas méretezhetőséget és gyorsabb hálózati fejlesztési lehetőségeket biztosít az ügyfelek számára.

A vállalat portfóliójának része többek között a nagykereskedelmi adatátvitel, a bérelt vonali és IPVPN-megoldások, a tévéjeltranzit, a sötétszálas és WDM-alapú hálózat, valamint az infrastruktúrabérlet és az adatközponti infrastruktúraszolgáltatások (kolokáció, területalapú szerverelhelyezés).

A 4iG-csoport az elmúlt években tudatos építkezéssel vált Magyarország és a régió egyik vezető infokommunikációs vállalatcsoportjává. A 2Connect ennek a transzformációnak a kézzelfogható eredménye: egy olyan pillér, amely stabilitást, új fejlődési és növekedési potenciált hoz a csoport működésébe. A jövő gazdaságában az adat és a kapcsolat ugyanolyan alapvető erőforrás, mint a víz vagy a levegő – ezt az erőforrást biztosítja mostantól a 2Connect

– hangsúlyozta Fekete Péter, a 4iG-csoport vezérigazgatója.

Ez garantálja, hogy 2Connect szolgáltatásai megfeleljenek a jövő kihívásainak

– A 2Connect létrehozásával az Invitech, az Antenna Hungária és a DIGI vezetékes hálózata, valamint üzleti szolgáltatásai, illetve a One Magyarország hálózati kapacitásai mostantól egy vállalatban egyesülnek és egységes irányítás alatt működnek. Ezzel stabil, megbízható és rugalmas infrastruktúrát biztosítunk, amelyre partnereink hosszú távon építhetnek. Semleges, nagykereskedelmi szolgáltatóként egyik legfontosabb célunk, hogy jövő kihívásaira is kész szolgáltatásainkkal nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi piacokon is meghatározó szereplővé váljunk – mondta Papp-Gerlei Gyöngyvér, a 2Connect vezérigazgatója.