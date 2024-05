Kockázatokkal is számol a kormány

A kormány legújabb konvergenciaprogramja, amely 2028-ig tekint előre, a nemzetközi környezetről is részletes elemzést ad. A dokumentum emlékeztet arra, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) becslése alapján a globális gazdaság a tavalyi évben 3,2 százalékkal bővült, amely érték 0,3 százalékponttal marad el a 2022-es növekedéstől, továbbá megegyezik az idei, valamint a 2025-ös évre prognosztizált értékekkel. A koronavírus-járványt követően az ellátási láncokban történt szakadás, valamint a 2022 tavaszán kezdődött orosz–ukrán háború következtében az energia- és nyersanyagár-jegyzések drasztikus megemelkedése átárazódási hullámot indítottak el, amelyre válaszként a központi bankok kamatemelésekkel reagáltak. A monetáris szigorítás 2023-ban évtizedek óta nem tapasztalt magas kamatkörnyezetet eredményezett, amely visszafogta a világ és benne főképp az Európai Unió gazdaságainak növekedését. Ugyanakkor a korábbi várakozásokhoz képest a világgazdaság ellenállóbbnak bizonyult a globális nehézségekkel szemben, amely teljesítményhez a feltörekvő országok növekedési üteme nagymértékben hozzájárult.

Gyengélkedő Németország

Tavaly az eurózóna gyenge teljesítményt mutatott, csupán 0,4 százalékkal növekedett, szemben a 2022-ben tapasztalt 3,4 százalékos bővüléssel. A megemelkedett megélhetési költségek a fogyasztást, a gyenge konjunktúrakilátások és a magas kamatok pedig a beruházásokat fogták vissza. A növekedéshez a külkereskedelem is csak mérsékelt támogatást tudott nyújtani. Az eurózónán belül Németországban 0,3 százalék csökkenést regisztráltak. Európa legnagyobb gazdaságának visszaesése kihatással van az Európai Unió összes országára, köztük Magyarországra is, amelynek a német gazdaság az egyik legfontosabb gazdasági partnere.

E tekintetben kiváltképp kedvezőtlen a német ipar hosszabb ideje tartó gyengélkedése, amelynek az előző év végi teljesítménye 11 százalékkal volt alacsonyabb a 2019. évi átlaghoz képest.

Az infláció megfékezése érdekében alkalmazott restriktív monetáris politika a pénzügyi válság évei óta nem látott magasságokba emelte a kamatlábakat, illetve tovább zsugorította a szankciós politika és a magas államadósságszintek következtében már eleve beszűkült gazdaságpolitikai mozgásteret.

Amerikától Kínáig

Az Egyesült Államokban, a múlt év második felében felgyorsuló gazdasági növekedésnek köszönhetően, a kibocsátás 2,5 százalékkal emelkedett. A Fed 2022-ben meginduló, 2023-ban is fenntartott szigorú monetáris politikája nem fékezte le jelentősen az amerikai gazdaságot, amelyhez több tényező is hozzájárult. Egyrészt a pandémia során folyósított kormányzati támogatásoknak köszönhetően a háztartások jelentős mértékben tudták növelni megtakarításaikat, ezáltal biztosítva maguknak puffereket a magasabb költségek ellenében. Másrészt a fiskális politika is támogatta a növekedést a világ vezető gazdaságában: a 2022-es négyszázalékos hiányértékét a múlt évben 7,5 százalékra növelte az amerikai kormányzat. A részben infrastrukturális és technológiai befektetésekhez juttatott támogatásokkal a szövetségi kormány képes volt serkenteni az ország gazdasági teljesítményét.