Enyhe növekedés az építőiparban tavalyhoz képest

Idén júniusban az előző év azonos hónapjához képest mindkét építményfőcsoport termelése emelkedett: az épületeké 0,4, az egyéb építményeké 6,5 százalékkal nőtt – közölte a Központi Statiszikai Hivatal (KSH). Az építőipari ágazatok közül az épületek építése esetében 11,1, az egyéb építmények építésénél 11 százalékkal nagyobb volt a termelés volumene. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 5,6 százalékkal csökkent.

A megkötött új szerződések volumene 67,8 százalékkal bővült, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 7,0, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 147,9 százalékkal nőtt.

Az építőipari vállalkozások június végi szerződésállományának volumene 17,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 7,2 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 38,5 százalékkal nagyobb volt a 2024. júniusinál. A KSH legfrissebb adataiból az is kiderült, hogy 2025 első félévében az előző év azonos időszakához képest az építőipari termelés volumene nem változott

Hamarosan jön az Otthon start

Az Otthon start program a 6-7 százalékos piaci kamatozású hiteleknél jóval kedvezőbb, 3 százalékos fix kamattal érhető el szeptembertől az első lakás vagy ház vásárlását, illetve építését tervezők számára. Az Otthon start minden korábbi otthonteremtési programhoz képest szélesebb réteget céloz, hiszen nincs se életkorhoz, se családi állapothoz kötve. Két fontos feltétel viszont van: szükséges legalább két év tb-jogviszony, illetve az igénylőnek tíz évre visszamenőleg legfeljebb 50 százalékos tulajdonrésze lehet egy lakóingatlanban. Emellett a lakás vagy ház értékét illetően is vannak kikötések. Az önerő legalább 10 százalék, a maximálisan felvehető hitelösszeg pedig 50 millió forint.

„A programtól jelentős keresletbővülést várunk, és az árak is valamennyire megemelkedhetnek. Ezt láttuk korábban a babaváró vagy a csok bevezetésénél is” – mondta Horti Flóra, az MBH elemzési centrum szenior ágazati elemzője a Szaldó podcast legújabb epidódjában. A szakértő arról is beszélt, hogy az Otthon start program az albérletpiacra is hatással lehet.

Budapestet vizsgálva a maximum elérhető 50 millió forintos hitel havi törlesztőrészlete nagyságrendileg 240 ezer forint lenne 25 éves futamidő mellett. Ezzel szemben az átlagos bérleti díj 250-270 ezer forint környékén mozog a fővárosban, így a vásárlás minden más költség mellett is alternatívája lehet a bérlésnek.

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.