Csökkent az érdeklődés a nyaralók iránt

Tovább csökkent a kereslet idén a nyaralók piacán. Az Otthon Centrum lapunk megkeresésére arról számolt be, hogy a közvetítőhálózatukban az első hét hónapban 12,3 százalékkal kevesebb nyaralót értékesítettek, mint az előző év azonos időszakában. Az árak emelkedése is megállt ebben a szegmensben; miközben az abszolút ár megegyezik a tavalyi értékkel, addig a négyzetméterár 11,8 százalékos mérséklődés után 460 ezer forintra csökkent országos átlagban. Mind a Magyar Nemzeti Bank, mind a Központi Statisztikai Hivatal minimális drágulást mért csupán éves összevetésben országos átlagban, ám a tényleges árváltozás mértéke településenként és ingatlantípusonként szóródik.

Az Otthon Centrumnál jelezték: túlkínálat a felújítandó ingatlanokból van, míg nagyobb kereslet azok iránt mutatkozik, ahol maximum egy tisztasági festés szükséges. Továbbra is az önálló nyaraló a sláger, míg alapterületben és árakban szerteágazók a vásárlók igényei.

Kérdésünkre elmondták azt is,hogy a Dunakanyarban, illetve tágabb környezetében az országos átlaggal megegyező 460 ezer forintos nyaralóárak a jellemzők. A kereslet ugyan elmarad a balatonihoz képest, ugyanakkor ezt árnyalja az a tény, hogy ezt a vidéket többen választják állandó lakhelyükül, mint a Balatont, ahol elsősorban nyaralót keresnek a vásárlók. Többször írtunk a kiköltözési hullámról, eszerint többen választják lakhelyül az agglomerációt, mint amennyien beköltöznek a fővárosba.

Az állandó lakhatás kapcsán érdemes kitérni a nyaralóövezetek újlakás-piacára is. A társaság legújabb felmérése szerint összesen 19 Balaton-parti településen zajlik legalább tízlakásos lakóprojekt építése. A legtöbb Siófokon, ahol összesen 18 társasházi projekt van kivitelezés alatt. Mindez nem túl sok, de ennek megvan az oka is. Az orosz–ukrán háború közvetett és közvetlen következményei nyomán a kereslet csökkent és a befektetők is inkább az állampapírokat választották.

Jelenleg azok a nagyberuházók fejlesztenek, akik egyben kivitelezők is, és munkát kell biztosítsanak, valamint a gépeiket sem akarják leállítani, mivel az sokkal kevésbé kifizetődő, mint befejezni, amit elkezdtek.

Az Otthon Centrumnál elmondták még, természetesen akadnak befektetési célú vásárlások és találkozhatunk olyan vevőkkel is, akik rövid távú kiadásra vásárolnak újépítésű ingatlant. A jelen helyzet a beruházóknak kevésbé, a vevőknek viszont kedvezhet. Mivel a kereslet kisebb, lassabban nőnek az újlakás-árak, illetve egyes beruházók kedvezményeket is kínálnak, mint például konyhabútort vagy árnyékolót, esetleg okosotthon rendszert.

A Világgazdaság nemrégiben arra az érdekes fejleményre is felhívta a figyelmet, hogy évről évre egyre több magyarnak van spanyolországi ingatlana, ami a folyamatosan szaporodó szálláskiadási ajánlatokból is látszik: jó eséllyel bele lehet futni egy-egy magyar házigazdába a szállásközvetítő oldalakon vagy a közösségi médiában is.