Tempósan fejlődő szektor az e-sport, híres focisták is befektetnek

A videójáték-ipar az egyik legdinamikusabban fejlődő szegmense a globális szórakoztatóiparnak, a Statista nevű üzleti adatgyűjtő platform előrejelzése szerint az idén 282 milliárd dollár bevételt hozhat. Ebből a tortából a fentebb már említett 4,3 milliárdot adja az e-sport, ez a szám azonban igen gyorsan növekszik, 2029-re már 5,9 milliárd dollárra emelkedhet.

Nem meglepő tehát, hogy az e-sport világában egyre többen látnak jó befektetési lehetőséget, így számos labdarúgó is, akik közül sokan maguk is elhivatott gamerek, akik hetente több órán át nyüstölik a kontrollereiket, hatalmas csatákat víva a Counter Strike-ban vagy épp a régen FIFA-ként ismert, ma EA Sports FC néven futó fociszimulátorban.

Utóbbi kategóriába tartozik Diogo Jota, a Liverpool támadója. A portugál csatár nemcsak élőben játszik kiválóan, a virtuális futballpályákon is klasszisnak számít, 2020-ban például ő nyerte meg a Premier League-focisták számára kiírt meghívásos FIFA-versenyt, Trent Alexander-Arnoldot legyőzve a döntőben.

Ilyen háttérrel szinte természetes, hogy Jotának saját e-sport-csapata is van. A Luna Galaxy nevű klubot 90 ezernél is többen követik a közösségi médiában, ahol Jota is aktív, 2,4 millió Instagram-követőjével gyakran oszt meg olyan képeket, amik a csapathoz köthetőek. A Luna Galaxy az Esporstearnings.com adatai szerint 450 ezer dollár pénzdíjat gyűjtött a húsz különböző versenyen, amin elindult.

Jotával ellentétben nem sokat látjuk kontrollerrel a kezében liverpooli csapattársát, Szoboszlai Dominikot. A magyar válogatott csapatkapitánya saját bevallása szerint egyáltalán nem szokott fifázni, e-sport-csapata 2021 óta neki is van. A DomiNation névre hallgató klub az Mfor adatai alapján tavaly 18,2 millió forintos forgalom mellett 6,9 millió forint bevételt könyvelhetett el.

A 90-es évek végének, 2000-es évek elejének egyik legnépszerűbb és legnagyobb marketingértékű futballistája, David Beckham sem maradhatott ki az e-sport-bizniszből, 2020 óta az angliai székhelyű Guild Esports résztulajdonosa és arca, igaz, a Guild sztorija eddig nem egy sikertörténet. A Business Matters magazin augusztusi cikke szerint a londoni tőzsdén is jegyzett csapat részvényei szinte teljesen elértéktelenedtek. A csapat mögött álló cég piaci értéke 1,3 millió fontra csökkent, három és fél év alatt 26,6 millió font veszteséget szenvedett el, miközben csak 14 millió font bevételt termelt.

A Manchester City egykori gólgyárosa, Sergio Agüero 4,8 millió követővel rendelkezik a Twitch nevű streamingplatformon, amelyhez 2020-ban csatlakozott. Abban az évben elképesztő ütemben gyűjtötte a nézőket, havonta 800 ezren iratkoztak fel, hogy nézhessék, ahogy a FIFA-val vagy épp a Valorant nevű lövöldözős játékkal játszik. El is indította saját csapatát, a KRU Esportst, amelyhez társtulajdonosként jó barátja és volt csapattársa, Lionel Messi.

Messi neve természetesen jó nagyot dobott a KRU Esports marketingértékén, a szakértők szerint azonban a népszerűségüket az alapozta meg igazán, hogy Agüero tényleg imád játszani, a gamerközösség is így ismerte meg, ezért abszolút hitelesnek, maguk közül valónak tekintik, nem egy külsősnek, aki csak üzletet lát a játékiparban és a játékosokban. Azért pénzügyi téren sem panaszkodhat a Kun becenévre hallgató exfutballista: klubja 69 tornán vett részt, ezalatt pedig 692 ezer dollár bevételre tettek szert.

A brazil válogatott több labdarúgója is a népszerű lövöldözős játék, a Counter Strike (CS) lelkes híve, Casemiro, a Manchester United középpályása 2020-ban hozta létre Case Esports nevű klubját, amely szintén erre koncentrál. Eddig 39 versenyen indultak és 111 ezer dollár pénzdíjat zsebeltek be.

Gabriel Jesus, Casemiro honfitársa annyira komolyan veszi a CS-t, hogy 30 000 fontot költött a játékon belül vásárolható eszközökre, Neymarról pedig köztudott, hogy szintén fanatikus CS-játékos, többször osztott meg magáról fotókat játék közben, jóban van a legjobb brazil CS-játékosokkal, és rendszeres résztvevője a különböző e-sport-rendezvényeknek. Tavaly a Szaúd-Arábiában rendezett e-sport-világbajnokságon még néhány bemutatómeccsen is kontrollert ragadott.