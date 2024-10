Végre az Európai Unió is beáll az atomenergia mögé

– Úgy tűnik végre, hogy az Európai Unió is beadja a derekát, és támogatni fogja az atomenergiát az ENSZ klímacsúcson – jelezte közösségi oldalán Hortay Olivér. A Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője szerint a fejlemény – még ha szimbolikus is – biztató, mert azt mutatja, hogy az uniós tagállamok észszerű energiapolitikáért küzdő csoportja képes eredményeket elérni, és ehhez Magyarország is hozzájárult.

Mindehhez hozzátette:

amellett azonban nehéz elmenni szó nélkül, hogy a világ klímacsendőre szerepében pózoló Európai Unió annak ellenére is utolsók között állt be a nukleáris technológiák mögé, hogy a szakmai szervezetek az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületétől a Nemzetközi Energiaügynökségig évekkel ezelőtt leszögezték, hogy atomenergia nélkül nincs klímaharc.

– De ezzel együtt jobb később, mint soha. A pohár ezúttal félig tele van – fogalmazott az üzletágvezető.