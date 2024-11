Fontos előrelépést ért el a kormány a magyar uniós elnökség egyik legfőbb célkitűzése kapcsán

– Visszaértünk Brüsszelből, ahol a magyar uniós elnökség komoly sikert ért el: egy több éve húzódó uniós vitát sikerült lezárnunk – jelentette ki Varga Mihály a közösségi oldalán.

Az uniós pénzügyminiszterek tanácskozásán pont került egy olyan adóügyi megállapodás végére, amellyel érdemben tud javulni az Európai Unió versenyképessége

– hangsúlyozta a pénzügyminiszter.

Mit jelent ez a magyar cégek számára? – tette fel a kérdést Varga Mihály. Majd meg is válaszolta azt: egyrészt egyszerűbb adminisztrációt: a jövőben a külpiacra lépő vállalkozások a saját adóhatóságukon keresztül tudnak teljesíteni adóbevallást és adófizetést más tagállamok felé is. Egy vállalkozás számára elég lesz, ha egy uniós tagországban digitálisan regisztrál, és ettől kezdve más tagállami áfafizetési kötelezettségeit is ebből az egy uniós tagországból tudja teljesíteni.

A digitalizáció útján ez egy újabb mérföldkövet jelent

– jelezte a tárcavezető.

A megállapodás tisztességesebb versenyt is hoz. A digitális platformokat is bevonja az áfafizetésbe, így például a rövid távú szálláshely-szolgáltatásban és a személyszállításban működő platformoknak is áfát kell fizetniük – ismertette. Hozzátette: fontos, hogy az alanyi adómentességgel adózó szolgáltatókat nem érinti a változás, ők továbbra is kedvezményesen adózhatnak majd.

A magyar uniós elnökség legfőbb célkitűzése a versenyképesség helyreállítása. A most létrejött adóügyi megállapodás egy fontos előrelépést jelent ezen a téren – jelentette ki Varga Mihály.