Így ösztönzik a gazdaságot a karácsonyi vásárok

Európa legnépszerűbb karácsonyi vásárai

A budapesti Szent István téri bazilika előtti eseményt azután, hogy 2023-ban egymásután negyedszer lett a legjobb európai karácsonyi vásár, idén Minden idők legjobb európai karácsonyi vására címmel díjazta a European Best Destinations. A legkedveltebb vásárok listája eltér a leglátogatottabbakétől. Ugyanakkor Budapest kivételes helyzetben van, a legnagyobb látogatószámmal rendelkező vásárok rangsorában is szerepelt. A 2022-es adatok alapján a középmezőnyhöz tartozott a maga nyolcszázezer fős látogatottságával, ahogyan ezt több forrás is, közöttük az EnjoyTravel ötven városra kiterjedő gyűjtése is mutatja. Az egy lakosra jutó látogatószám is magas volt, mivel általában a nagyobb népességgel rendelkező országokban, az Egyesült Királyságban vagy Németországban vannak milliós látogatószámú vásárok. Régiónkban a vendégek számában a magyar fővárost csak Bécs előzte meg, amely a nemzetközi turizmus szempontjából is kiemelt helyzetben van, míg az idegenforgalom szempontjából szintén jelentős Prága háromszázezer fős látogatószámát is lehagyja a budapesti vásárok látogatottsága.