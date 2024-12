Ezekre figyeljünk, ha vissza akarjuk vinni a karácsonyi ajándékot a boltba

Ha karácsonyi ajándékokat vásárlunk, a megszokottnál is jobban kell vigyázni a fizetés után kapott számlára vagy nyugtára. A fogyasztóvédelem azt is javasolja, hogy ha adventi vásárban szereztük be a fa alá valót, akkor érdemes feljegyezni a kereskedő adatait, hogy szükség esetén fel tudjuk venni vele a kapcsolatot.

A karácsonyi ajándékok visszacserélése ugyanúgy működik, mint bármilyen más terméké. Internetes vásárlás esetén 14 napig indoklás nélkül elállhatunk a vásárlástól, és a pénzünket is visszakapjuk. Ezt követően az adott webshop általános szerződési feltételeiben leírtak szerint van lehetőségünk cserére vagy levásárlásra.

Más a helyzet akkor, ha a terméket üzletben vásároltuk. Csupán azért, mert az valamiért nem tetszik vagy nem jó a méret, a kereskedő nem köteles az áru visszavételére. Természetesen egy üzlet ettől függetlenül dönthet úgy, hogy a vásárlók egy meghatározott időtartamon belül kicserélhessék a terméket vagy akár elálljanak a vásárlástól. Tájékozódjunk előre a feltételekről, akár telefonon, akár az üzlet weboldalán feltüntetett szabályzatban.