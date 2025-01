Hiánypótló a kormány munkáshitele

Január 10-től igényelhető a Raiffeisen Bank munkáshitele is, ezzel egyelőre teljesnek tűnik azon bankok listája, ahová az új, támogatott hitelért fordulhatnak a dolgozó fiatalok. A konstrukciót nagy érdeklődés övezi, köszönhetően a kedvező feltételeknek és annak, hogy a felnőtt életük kezdetén járó, lényegében pályakezdő fiatalok hitelhez jutása eddig nem bizonyult egyszerűnek – írja a Világgazdaság.

A Biztosdöntés.hu írta meg, hogy a Raiffeisen Banknál 18 éves kortól igényelhető a munkáshitel, csakúgy, mint a Gránit Bankon kívül minden más banknál. Bár a konstrukcióra vonatkozó jogszabály már 17 éves kortól lehetővé teszi az igénylést, a bankok többsége biztonságosabbnak tartotta, ha csak a nagykorúság elérésétől biztosítja a munkáshitelt.

A Raiffeisen az igénylő munkavállalóktól minimum havi 177 420 forint jövedelmet vár, a vállalkozóktól pedig a heti húsz órás munkaviszonyban foglalkoztatottak átlagjövedelmét, ami jelenleg 210 638 forint.

Elvárás a legalább heti 20 óra munkavégzés és a legalább három hónap tb-jogviszony is. Az alkalmazotti munkaviszonyban a folyamatos és határozatlan idejű munkaszerződés elfogadható.

A munkáshitelt a Raiffeisen bankfiókjaiban is lehet igényelni, a szükséges dokumentumok listájáról azonban előzetesen, telefonon is adnak felvilágosítást, és időpontot is lehet egyeztetni a személyes ügyintézéshez.

A hiánytalan hiteligénylési dokumentáció benyújtása után legfeljebb tíz napot vesz igénybe a hitelbírálat. Ez idő alatt a bank hiánypótlást kérhet, amelynek benyújtására újabb tíz nap áll rendelkezésre. Az elérhető hitelösszeg minimum 1 050 000 forint, a maximum négymillió forint. A futamidő legfeljebb tíz év lehet.

Összesen hét bank kínál munkáshitelt:

CIB Bank,

Erste Bank,

Gránit Bank,

K&H Bank,

MBH Bank,

OTP Bank,

Raiffeisen Bank.

Az Erste a napokban folyósította az első munkáshitelét. Az első napok alapján számottevő az érdeklődés a hitel iránt, az Erstéhez máris több tucat hiteligénylés érkezett – közölte a bank. Az ügyfelek jellemzően négymillió forint körüli összeget igényelnek.

Az Ersténél január 2-tól érhető el a munkáshitel, a minimum-hitelösszeg ötszáz ezer forint, a maximum négymillió forint, a futamidő öt-tíz év lehet. A kölcsönt azok igényelhetik, akik elmúltak már 18 évesek, de még nem töltötték be a 26. életévüket. A bank elindított egy munkáshitel-aloldalt, amelyen az ügyfelek minden fontosabb információt és dokumentumot megtalálnak (például terméktájékoztatót), lehetőségük van kalkulálni, valamint visszahívást kérni.

A konstrukció igazi repülőrajtot vett: már az indulást követő első munkanapon hat pénzintézet is árulta a támogatott konstrukciót, hozzájuk csatakozott most a Raiffeisen.

Érdemes tehát átnézniük a kínálatot az érintetteknek, mert jókora különbségek akadnak az egyes szereplők ajánlatai között. A bankok igyekezete persze nem véletlen: egyrészt várhatóan több száz milliárdos piacért indulnak harcba, másrészt a fiatal, de már dolgozó ügyfélkör nagyon értékes a pénzintézetek szempontjából.

Életkezdési segítség A 17 és 25 év közöttiek számára elérhető konstrukcióval a már dolgozó, de a diákhitel igénylésére nem jogosult – tehát nem a felsőoktatásban tanuló, illetve ott végzett – fiatalok életkezdését akarja megkönnyíteni a kormány. A munkáshitel egy szabad felhasználású, az igénylőnek kamatmentes kölcsön, amelynek futamideje legfeljebb tíz év, összege pedig négymillió forint lehet. Mindezek nyomán a maximális futamidőt és hitelösszeget feltételezve havi 35 ezer forintnyi törlesztőrészlettel kell számolniuk az érintetteknek.