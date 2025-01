Ismét élénkülhetnek a magyar–amerikai gazdasági kapcsolatok

Mint Lentner Csaba fogalmazott: – Nemcsak az, hogy beleszólt, hanem ő irányítani akarta a magyar gazdaságpolitikai és közpolitikai intézkedéseket. Tehát az, hogy most ez megszűnik, az várható, hogy a magyar–amerikai gazdasági kapcsolatok újra élénkülnek, és az a gazdasági nehézséghullám, ami 2020-tól külső externáliás tényezők hatására a magyar gazdaságot is érintette, gondolok itt alapvetően a Covidra, az orosz–ukrán háborúnak a gazdasági hatásaira, Brüsszel elhibázott szankciós politikájára. Most nekünk ebből a helyzetből fel kell állni, és ebben a felállásban mi igenis az új trumpi adminisztrációra számítunk.

