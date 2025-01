Nőtt tavaly a hazai sörfogyasztás

2024 első felében nagyon bizakodók voltunk az évet illetően – mondta lapunknak Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetsége főtitkára. Egyrészt a gyártói termelési adatok emelkedő fogyasztást jeleztek, másrészt több olyan újdonság került a piacra, ami a megcélzott célcsoportjában túlmutatott a hagyományos sörfogyasztókon. Ehhez az optimista várakozáshoz hozzáadódott, hogy 2024-ben nyáron több nagy sportesemény és kulturális rendezvény is volt. (Ezek jellemzően megdobják az adott évben a sörfogyasztást, bár hozzá kell tenni, hogy az új generáció sokkal egészségtudatosabb, így az alkoholfogyasztását is jóval alacsonyabban tartja, mint az idősebb generáció.)

Az év első felében kirajzolódó trend azonban szeptemberben megtört – tette hozzá Kántor Sándor –, és azóta minden hónapban a 2023-as eladások alatti forgalmat regisztráltak. A szeptemberi adatot még meg tudtuk magyarázni a váratlanul hidegre fordult időjárással, de az azóta bekövetkező forgalomcsökkenés általánosabb trendre utal, a vásárlási kedv hanyatlásával együtt – fogalmazott a főtitkár. (Valóban, a szeptemberi, az októberi és a novemberi kiskereskedelmi adatoknál sem várnak az elemzők kiugróan jó számokat, egyedül a december lehet nagyon erős, vélhetően ehhez igazodott a sörfogyasztás is.)

A főtitkár szerint a fogyasztás szerkezete az év folyamán a várakozásoknak megfelelően alakult a prémiumtermékek fogyasztását és piaci beágyazottságát illetően.

Ami említésre méltó ezenfelül, az az ízesítetlen alkoholmentes termékek forgalmának növekedése és az újonnan bevezetett termékek kedvező fogadtatása. Ha az iparág forgalma végül 2024-es év végi összesített adatok alapján nem lesz alacsonyabb a 2023-as évhez képest, az ezeknek a tényezőknek köszönhető.

A Magyarországra érkező import egyébként három részből áll. Egyrészt maguk a sörgyártók szorgalmazzák, hogy az anyavállalatukhoz tartozó külföldön gyártott híres márkák itt is a piacra kerüljenek, ezek a nagy sörgyárak külföldön gyártott prémium termékei. E mellett a teljes magyar forgalmat körülbelül 13-15 százalékban kitevő, a diszkontláncok által forgalmazott gazdaságos saját márkás termékek is az importot erősítik. A harmadik szelet pedig a teljes forgalomhoz képest viszonylag alacsony mértékű, ez a független import, vagyis javarészt kézműves, vagy kisebb rétegnek szóló sörspecialitások. Az öt legnagyobb magyar sörgyártó forgalmában az import mennyisége 2023-ban közel állandó volt, tavaly azonban növekedésnek indult az új termékek bevezetésének köszönhetően, mivel ezek még Európában is újdonságnak számítanak, mindössze egy helyen készítik őket a kontinensen. (Elemzők szerint ha ezeknek az új import márkáknak sikerül „megtapadniuk” az egyes piacokon, akkor vélhetően lokális szintre kerül a gyártásuk, így némileg itthon is mérséklődhet az import aránya.)

A 2023-as év tízszázalékos forgalomcsökkenése és a 2024-es maximum egy-két százalékos növekedés után ebben az évben dinamikusabb piaci környezetre számítunk

– mondta a főtitkár. A trendek közül jól látható a kereslet élénkülése az alkoholmentes termékek iránt, aminek növekvő forgalma jövőre akár elérheti a tíz százalékot is a teljes sörkínálatban. (Ez szorosan összefügg a fiatalabb generáció egészségtudatosságával. Meglepő, de például a borpiacon is hasonló trend bontakozik ki az alkoholmentesített termékekkel kapcsolatban.) Ugyanígy a prémium termékek további térnyerésére és számos új innováció megjelenésére számít a főtitkár.

– Ez utóbbiakat a gyártók féltve őrzött titokként kezelik, de véleményem szerint májusra már mindet ismerni fogjuk. Ezenfelül folytatódik majd a magyar sörgyárak technológiai fejlesztése, a megújuló energia használatának növelése és a zöldátállás megvalósítása – vetítette előre Kántor Sándor.