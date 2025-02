A második félévben lassulhat a drágulás

Az év eleji lakáspiaci fellendülésben kiemelt szerepet játszott az új építésű lakások iránti kirobbanó kereslet – derül ki az Ingatlan.com legfrissebb, saját adatokon alapuló elemzéséből. Míg az eladó használt lakásoknál és házaknál éves szinten három százalékkal nőtt a kereslet januárban, addig az új építésűeknél 73 százalékkal több telefonos érdeklődést mért a portál.

Fotó: Kurucz Árpád

Elsősorban a befektetési célú vásárlók pörgették fel az új építésű lakóingatlanok iránti keresletet, amely ötéves rekordszintet közelít.

Különösen Budapesten figyelhető meg kiugró érdeklődés, a fővárosban a 2022 januári csúcsidőszakot is meghaladta a kereslet, amikor a zöldhitelprogram, valamint a koronavírus-járvány utáni kilábalás adott lendületet ennek a szegmensnek – értékelte a jelenlegi helyzetet Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Beszélt arról is, a kereslet kiugró bővülése mellett a kínálat is bővült. Február közepén országszerte több mint hétezer új építésű ingatlant hirdetnek eladásra, kétéves viszonylatban tíz százalékkal több piacra került új lakást jelent. Budapesten tavalyhoz képest három százalékkal, a két évvel ezelőtti szinthez képest pedig 15 százalékkal nőtt a kínálat. „Ennek ellenére a piac továbbra is keresleti maradt, vagyis a valódi verseny kialakulásához komolyabb kínálatra lenne szükség. Ezen segíthet az állami lakásépítési tőkeprogram, amelynek keretösszegét a napokban kétszázmilliárdról háromszázmilliárd forintra emelték” – tette hozzá Balogh László. A szakértő kiemelte, hogy ebben a prémium kategóriának számító ingatlanpiaci szegmensben a kiemelkedően magas árak egyik legfőbb oka a viszonylag szűk kínálat.

A napokban a téma kapcsán arról beszélt, hogy a használtlakás-kínálatot felszívja a kereslet, emiatt úgy tűnhet, elfogytak a jó állapotú lakások.

A fokozott kereslet természetesen az árak emelkedését is magával hozta. Tavalyelőtt a csökkenő kereslet következtében a fővárosban az új építésű lakások négyzetméterárai minimálisan ugyan, de visszaestek, ám 2024 második felére ez a tendencia megfordult.

A Budapesten eladó több mint háromezer új építésű lakóingatlan átlagos négyzetméterára meghaladja a másfélmillió forintot. Mindössze két városrészben, a XVIII. és a XX. kerületben marad az egymillió forintos szint alatt az átlagár – igaz, Pesterzsébet amúgy is a legalacsonyabb négyzetméterárú kerületek egyike.

A legnagyobb újlakás-választékot nyújtó XI. és XIII. kerületben egyaránt 1,6 millió forint közelében jár az átlagos négyzetméterár.

Budán az I., a II. és XII. kerületben pedig már több mint 2,6 millió forint feletti összeggel kell számolni négyzetméterenként. Pest vármegyében az új építésű ingatlanok esetében valamivel kilencszázezer forint felett van az átlag.

A megyeszékhelyeken összesen több mint ezer új lakóingatlan vár vevőre, mégpedig 950 ezer forintos átlagos négyzetméteráron. Szegeden, Debrecenben, Zalaegerszegen, Pécsen, Székesfehérváron és Egerben is már egymillió forint feletti átlagos négyzetméterár a jellemző. Pontosan 1,02-1,15 millió forintos értékek jellemzik ezeket a nagyvárosokat.

Balogh László a következő időszakban várható trendekről szólva azt mondta, az új lakások drágulása előrevetíti a használt lakások árának emelkedését. A jelenség már most is érzékelhető az újszerű lakóingatlanoknál, ezeknek az ára ugyanis a fővárosban már 1,48 millió forintot tesz ki négyzetméterenként.

Ez egy év alatt 16 százalékos, kétéves távon pedig 24 százalékos drágulást jelent.

A szakértő arról is szólt, az új lakások iránti érdeklődések száma még februárban is növekvő tendenciát mutat, de az államkötvény piacról érkező befektetői kereslet június végére lecsenghet. A keresleti nyomás enyhülése pedig a lakásdrágulás lassulását is elhozhatja 2025 második felében.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Mediaworks-archív)