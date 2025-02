Repülőrajtot vett a lakáspiac januárban

– Már az év első napjaiban is jelentős keresletnövekedést láttunk, ezért nem meglepő, hogy a január egészében is fokozódott az érdeklődés. Januárban 340 ezer telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra, ami nyolcszázalékos emelkedésnek felel meg éves szinten. Budapesten az eladó lakóingatlanok esetében 135 ezer érdeklődést regisztráltunk, ami kilencszázalékos növekedést jelent. A fővároson belül számottevő különbségek láthatóak. A befektetők vadászterepének számító VI., VII., VIII. és IX. kerületben összesen 36 százalékkal nőtt a kereslet az eladó lakások iránt. A befektetői aktivitás pedig piacra hívta a saját célra vásárlókat is, mivel bizonyos külvárosi kerületekben eladó lakóingatlanok iránt is kiugróan nőtt az érdeklődések száma. A X., XIX., XX. és XXIII. kerületekben 23 százalékos emelkedést láthattunk januárban éves összevetésben. Utóbbiak népszerűsége a belső kerületekhez viszonyított alacsonyabb árral magyarázható – ismertette a legfontosabb trendeket Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A kereslet felfutása részben azzal magyarázható szerinte, hogy érezhetően nőtt az állampapírokból lakáspiacra visszatérő befektetők száma.

Erre utal az is, hogy az új építésű lakások iránti kereslet több mint 80 százalékkal emelkedett éves szinten az idei év első hónapjában. Ezzel párhuzamosan a befektetők által generált áremelkedéstől tartva a saját célra vásárlók is igyekeznek minél előbb megoldani a tervezett lakás megvételét.

Fontos tényező, hogy bár keresletélénkülés híre gyorsan terjed a piacon, ez nem egyenletes. Baranya, Békés és Hajdú-Bihar vármegyében például még 10-15 százalékos az éves lemaradás a keresletet nézve. Utóbbi két vármegyénél azonban Románia januári schengeni csatlakozása miatt az ottani vásárlók élénkítik a keresletet

– tette hozzá.

Az egyre nagyobb számban piacra lépő vevőjelöltek egyelőre csökkenő kínálattal találkozhatnak. Januárban a feladott eladó lakóingatlan-hirdetések száma egy százalékkal nőtt éves összevetésben. Az eladó lakások és házak teljes kínálata viszont január végén csak 128 ezer lakóingatlanból állt, ami 12 százalékkal elmarad az egy évvel korábbitól. Balogh László úgy látja, a kínálat csökkenése részben azzal magyarázható, hogy a kereslet már elkezdte felszívni a kínálatot.

– Természetesen a kínálat dinamikájában is vannak lényeges különbségek. Somogy vármegyében például 14 százalékkal nőtt a feladott hirdetések száma, és a budapesti agglomerációt is képviselő Pest vármegyében is hat százalékkal nőtt a friss kínálat – tette hozzá a szakértő.

Az erős január után az év további részében is élénk maradhat a piac, az Ingatlan.com becslése szerint idén akár 140–145 ezer lakásadásvételre kerülhet sor, ami 10 százalékkal meghaladhatja a tavalyi forgalmat, a 2023-as tranzakciószámnál pedig 30-35 százalékkal lehet magasabb.