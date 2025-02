Rekordszinten a kávé ára

Rossz hír a kávéfogyasztóknak, hogy hamarosan még drágább lesz majd hódolni a szenvedélyüknek. Az arabika fajta világpiaci ára ugyanis már tavaly is több mint a duplájára ugrott, és további 25 százalékkal emelkedett 2025-ben, egy kilóé most először ugrott nyolc dollár fölé – írja a Világgazdaság.

A Bank of America elemzői szerint ráadásul nincs is megállás, a drágulás folytatódni fog, bár a világ legnagyobb importpiacán, az Egyesült Államokban már kezd visszaesni a fogyasztás. Az árak emelkedését nagyrészt a klímaváltozással összefüggő időjárás okozza, ami világszerte megzavarta a termelést nemcsak a kávé, hanem a kakaó esetében is. A legfőbb kávétermelő régiókban – Dél- és Közép-Amerikában, Délkelet-Ázsiában és Kelet-Afrikában – emelkedik az átlaghőmérséklet. Változik a csapadékmennyiség is, ami egyes helyeken meghosszabbítja és fokozza az aszályokat, míg máshol szélsőségesen nagy árvizeket okoz.

Brazíliában az elmúlt hetven év legsúlyosabb aszálya miatt nem tudtak eleget öntözni, ami miatt csökkent a termés. Vietnámban a hónapokig tartó aszály után tavaly a Jagi szupertájfun okozott hatalmas áradásokat. Ez a két ország adja a világ kávétermelésének 56 százalékát.

A változó klíma miatt jobban terjednek a betegségek is, ami tovább csökkenti a gazdák hozamát. Tanulmányok kimutatták, hogy a világon termelt kávé hatvan százalékát kitevő arabika például különösen érzékeny ebből a szempontból.

Bár az amerikai kávétermelők Hawaiin, Puerto Ricóban, Kaliforniában és máshol is értékesítenek saját termesztésű kávébabot, a termelésük közel sem elégséges a hazai kereslet kielégítésére.

A Bank of America elemzői a kávé jelentős további drágulására számítanak az év első három hónapjában, és meggyőződésük, hogy a többletköltségnek legalább egy részét áthárítják majd a nagy amerikai élelmiszeripari cégek a fogyasztókra.

Ezt egyelőre sikerült elkerülni, a szerdán nyilvánosságra hozott inflációs adat szerint januárban a kávé fogyasztói ára maradt a decemberi szinten, igaz, éves összehasonlításban ez is 3,1 százalékos növekedést jelent, ami magasabb, mint a fogyasztói árak emelkedésének üteme. A kávé esetében azonban már jóval nagyobb az ugrás, havi összehasonlításban 4,4, az előző évihez képest 7,1 százalékos a drágulás.

Az éghajlatváltozás azonban a szakértők szerint a következő évtizedben valószínűleg további súlyos fennakadásokat okoz majd nem csupán a kávétermelésben, hanem az egész globális élelmiszer-ellátásban.

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.