Összeszedték, mekkora a vagyona Jennifer Lopeznek – Több tízezer forint lehet a koncertjegy ára

Jennifer Lopez filmjei világszerte több mint hárommilliárd dolláros bevételt értek el, több mint 80 millió lemezt adott el, és zenéit milliárdok hallgatják és nézik világszerte. Neve nemcsak egy karrier szimbóluma, hatása túlmutat a műfajokon, és mára valódi kulturális ikonná emelte. Mivel a jegyértékesítés csak holnap indul, ezért még nem tudjuk pontosan, hogy mennyit kell fizetnünk, hogy élőben láthassuk az énekesnőt – írta a Világgazdaság.

Jennifer Lopez és Matthew McConaughey Fotó: Columbia Pictures

Katy Perry októberi koncertjére a jegyárak 26 100 forint és 176 100 forint között mozognak, tehát ebből érdemes kiindulni.

Perry koncertjén a legdrágább jegyek ezeket az extrákat tartalmazták:

exkluzív Katy Perry-ajándék

VIP-emlékpassz és passztartó

korábbi ajándéktárgy-vásárlási lehetőség

vörös szőnyegen keresztül korábbi belépési lehetőség a helyszínre.

Robbie Williams és Tom Jones is fellép a csarnokban, előbbi koncertje már telt házas, de aki időben kapcsolt, 34 ezer forintért vásárolhatott belépőt, míg utóbbi show-jára még lehet jegyet venni 24 ezer forintért is. Tehát nagyjából ezen az árszinten kell gondolkodni Lopez esetében is.

Jennifer Lopeznek hatlamas lehet a vagyona

A legfrissebb becslések szerint Jennifer Lopez nettó vagyona körülbelül 400 millió dollár (mindegy 150 milliárd forint) körül mozog. Ez az összeg magában foglalja a készpénzét, befektetéseit, ingatlanjait és egyéb értékeit.

A művésznő jelentős ingatlanportfólióval rendelkezik. Bár a pontos szám nem ismert, köztudott, hogy több luxusvillája és befektetési célú ingatlana van Los Angelesben, New Yorkban és máshol is.

Ben Affleckkel közösen vásároltak egy hatalmas birtokot Beverly Hillsben 2023-ban. Emellett korábbi ingatlanjait is magas áron értékesítette.

Lopez sikeres üzletasszonyként számos saját márkát épített fel. Ezek közé tartozik több mint húsz különböző illat. A Glow volt az első parfümje, amelyet azóta számos sikeres illat követett és persze több szépségápolási márka.

– JLo Beauty: 2021-ben indította el saját bőrápolási termékcsaládját, melynek célja a ragyogó és fiatalos bőr megőrzése.

– Divatkollekciók: korábban együttműködött különböző divatmárkákkal, és 2023-ban saját fehérnemű-kollekciót tervezett az Intimissimi számára.

Színészi karrierje során számos kasszasiker filmben szerepelt, melyekért jelentős gázsikat kapott. Néhány ismertebb filmje a Selena, Mint a kámfor, Álommeló, A Wall Street pillangói és a Vegyél el. Emellett producerként is közreműködik filmek és televíziós műsorok készítésében.

Összességében Lopez vagyona a szórakoztatóipar különböző ágaiban elért sikereinek, valamint okos üzleti döntéseinek köszönhetően áll össze. Az ingatlanbefektetések, a saját márkák építése, a sikeres filmes karrier és a jövedelmező koncertturnék mind hozzájárultak ahhoz, hogy az egyik leggazdagabb latin származású nő legyen a világon.

Az MVM Dome folyamatosan fogadja a sztárokat

Amikor egyéves lett a 2022-es férfikézilabda Európa-bajnokságra átadott népligeti multifunkcionális csarnok, a Világgazdaság exkluzív interjút készített az aréna üzemeltetését végző Sportfive Hungary vezérigazgatójával, Igaz Andrással és a Sportfive MPA Kft. ügyvezetőjével, Siklósi Csabával.

Az ügyvezető akkor elmondta, hogy infrastrukturális szempontból az MVM Dome felkészült a koncertek, az egyéb kulturális vagy sportesemények és kiállítások befogadására.

A világsztárok koncertjei vagy épp a nagy sportesemények pontosan eltervezett események, szigorú előírások és pontos igénylisták alapján dolgozik ilyenkor mindenki, így természetesen nagy feladat a helyszín számára is egy-egy ilyen léptékű produkció kiszolgálása. A szervezők és a helyszín munkatársai mellett több alvállalkozó, több száz közreműködő munkájának eredménye egy nagyobb esemény megrendezése.