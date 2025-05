Meg van, ez lett az Év Fagylaltja

Az idei fagylaltversenyt, ahogy megszokhattuk, ismét „fesztivál” jelleggel rendezte meg az Ipartestület egy városi rendezvény keretében. A verseny házigazdája Hajdúszoboszló, Európa legnagyobb fürdőkomplexumának városa volt, ahol a versenyzők szombat reggeltől kora délutánig, egy teljesen felszerelt fagylalt laboratóriumban, a nézők előtt készítették el a versenymunkáikat azért, hogy a fogyasztók is jobban megismerhessék a fagylaltkészítés rejtelmeit – tájékoztatta lapunkat a Magyar Cukrász Ipartestület.

Az Év Fagylaltja verseny nevezői a nézők előtt készítették el a fagylalt különlegességeket / Fotó: Magyar Cukrász Ipartestület

Nem volt könnyű kiválasztani, melyik legyen az Év Fagylaltja

Az ipartestület beszámolója szerint a hagyományos és „Mentes” versenykategóriák mellett idén a vendéglátó, Hajdúszoboszló tiszteletére és a hajdúszoboszlói gyógyvíz feltárásának 100. évfordulója alkalmából egy új kategóriát hirdettek meg, „Pávai kedvence” néven. „A hévizek atyjaként” elhíresült Dr. Pávai Vajna Ferenc geológus egyik kedvenc süteménye az almás pite volt, így ebbe a kategóriába az almából készült fagylaltokkal és almás pite fagylaltokkal lehetett nevezni.

Az Év Fagylaltja versenyre idén öt kategóriában rekordszámú, összesen 100 fagylalt nevezése érkezett, és a korábbi évek díjnyertes magyar fagylalt remekeivel együtt több mint 130 féle fagylalt volt kóstolható az egész napos rendezvény alatt.

A fagylaltokat cukrászmesterekből álló szakmai-, közönség- és a szakmai szervezetek zsűrije is értékelte. A szakemberek szerint a versenyzők kreativitása ismét határtalan volt. A kézműves kategóriákban a hagyományos ízek mellett egészen újszerű ízkombinációkat lehetett kóstolni – a narancsos-karamelles barnavaj fagylalttól, a fűszeres masala teafagylalton keresztül a malátás pekándió fagylaltig.

A túró volt a sláger alapíz, míg a gyümölcsök között a bogyós gyümölcsöké volt a főszerep: a málna, szeder, ribizli, eper mellett meglepetés volt több fagylaltban is a josta és a berkenye. Egyes fagylaltokban merész fűszerek is feltűntek, mint a magaszkári vadbors, a rózsabors, vagy épp a pikáns timur bors. A „Pávai kedvence” kategóriában az almás fagylaltokat a megszokott fahéjas, szegfűszeges és gyömbéres ízesítések mellett, izgalmasabb alapanyagokkal – akár almapálinkával vagy alma ciderrel – is „megbolondították” a versenyzők.

Száz féle fagylalt közül választották ki a legizgalmasabbakat az Év Fagylatja megmérettetésen/ Fotó: Cukrász Ipartestület

A fagylalt bemutatókon a tavalyi győztes „Tökmag sorbet pirosbogyós gyümölcsökkel” mellett a „Karamellás kukorica fagylaltot” is megismerhették a látogatók, valamint bemutatkozott a „Krémes tiramisu fagylalt, extra crunchy kávés ropogóssal és kávés-tejcsokoládés variegátóval” és a „Dobostorta revolúció” is, mely az idén 140 éves hungarikum dobostorta tiszteletére készült el fagylalt formában.

Idén ezek a fagylaltok nyertek

A rendkívül erős mezőnyben a következő eredmények születtek: