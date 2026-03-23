Egy hét alatt már a negyedik amerikai cég érkezik hazánkba, itt a lista

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a magyar-amerikai együttműködésben új aranykor köszöntött be, amely a két ország vezetőinek lojalitáson alapuló barátságára épül. Egy hét alatt ugyanis Pétfürdő, Komárom és Oroszlány után ez a negyedik olyan magyarországi település, ahol egy amerikai vállalat munkahelyteremtő beruházását jelentik be.

Magyar Nemzet
2026. 03. 23. 16:27
Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Flextronics mintegy 35,5 milliárd forint értékben hajt végre kapacitásbővítést Zalaegerszegen, 210 új munkahelyet hozva létre, ami a negyedik amerikai beruházást jelenti Magyarországon egy héten belül - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a helyszínen.

Megdőlt az egy év alatt Magyarországra érkező amerikai beruházások rekordja
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Flextronics új raktárának alapkőletételén arról számolt be, hogy az amerikai elektronikai vállalat kapacitásbővítő beruházásának értéke 35,5 milliárd forint, amihez a kormány nyolcmilliárd forint támogatást nyújt, így segítve elő 210 új munkahely létrejöttét.

Szijjártó Péter beszédében kiemelte, hogy a legnagyobb autógyártóknak is alkatrészeket előállító cég beruházásának önmagán túlmutató jelentősége van, ugyanis

  • segíti a hazai kis- és közepes vállalkozások fejlődését, 
  • a Budapesti Műszaki Egyetemmel fenntartott duális képzési együttműködés pedig hozzájárul a magyar felsőoktatás versenyképességének erősítéséhez.

Új aranykor köszöntött be

Azt is aláhúzta, hogy ez a projekt is tanúsítja, hogy a magyar-amerikai együttműködésben új aranykor köszöntött be, amelyek a két ország vezetőinek lojalitáson alapuló barátságára épül.

"És ez az új aranykor tavaly elhozta a rekordok évét a magyar-amerikai kapcsolatokban. Ugyanis a tavalyi esztendőben megdőlt a magyar-amerikai kereskedelmi forgalom rekordja, tízmilliárd dollár fölé ment, és megdőlt az egy év alatt Magyarországra érkező amerikai beruházások rekordja is. 200 milliárd forint, összesen 16 beruházás"

- tudatta.

A harmadik legtöbb beruházás Magyarországra az Egyesült Államokból érkezik. És a lendület nem áll meg. Egy hét alatt 

  • Pétfürdő, 
  • Komárom,
  • Oroszlány után 
  • Zalaegerszeg a negyedik olyan magyarországi település, város, ahol egy amerikai vállalat beruházását jelentjük be - tette hozzá.

Szijjártó Péter kitért arra is, hogy Zala vármegye ipari teljesítménye az utóbbi tíz év során 30 százalékkal nőtt, s így értéke megközelítette az évi 900 milliárd forintot, miközben a munkanélküliség a felére esett, ami annak is köszönhető, hogy ez idő alatt 31 beruházás valósult itt meg állami támogatással, összesen 130 milliárd forint értékben, ami nagyjából 7200 munkahelyet tett biztossá.

Ezt követően érintette az elmúlt másfél évtized kríziseit, a súlyos bizonytalanságot, amely kíséri az új világrend kialakulását, és hangsúlyozta, hogy Magyarország eközben igazi gazdasági bravúrokat hajtott végre.

Beszélt a közel-keleti helyzetről, és arra is figyelmeztetett, hogy a Hormuzi-szoros lezárásával sok kőolaj kiesett a nemzetközi piacról, amit tovább súlyosbít, hogy az EU kitiltotta az orosz energiahordozókat.

"Sajnos könnyen előállhat az a helyzet, hogy Európa az összes kontinens közül a legdurvább gazdasági kihívásokkal és a legdurvább energiaellátási kihívásokkal fog szembesülni" - vélekedett.

"Ezért a magyar kormány számára a legfontosabb két feladat úgy néz ki, hogy egyrészt biztosítani kell, hogy az ország kimaradjon minden egyes háborúból, legyen az közel vagy távol tőlünk, másrészt pedig fontos, hogy megkíméljük a magyar embereket és a magyar gazdaság szereplőit ezeknek a háborúknak a következményeitől, leginkább az energiaellátás és az energiaárak tekintetében"

- folytatta.

"Ez azért is nagyon fontos, mert ha az országot nem tudjuk a háborúkon kívül tartani, és nem tudjuk megkímélni a háborúk energiaellátásra gyakorolt hatásától, akkor nagyon sok komoly eredményt és bravúrt elveszíthetünk. Ilyen bravúr például az, hogy az elmúlt négy évben - pedig ez négy háborús év volt - a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb évét tudhatjuk magunk mögött a beruházásösztönzés szempontjából. És ebben hatalmas szerepe van az amerikai vállalatoknak" - zárta mondandóját.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

