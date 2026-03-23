Egy hét alatt már a negyedik amerikai cég érkezik hazánkba, itt a lista

A Flextronics mintegy 35,5 milliárd forint értékben hajt végre kapacitásbővítést Zalaegerszegen, 210 új munkahelyet hozva létre, ami a negyedik amerikai beruházást jelenti Magyarországon egy héten belül - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a helyszínen.

Megdőlt az egy év alatt Magyarországra érkező amerikai beruházások rekordja/Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Flextronics új raktárának alapkőletételén arról számolt be, hogy az amerikai elektronikai vállalat kapacitásbővítő beruházásának értéke 35,5 milliárd forint, amihez a kormány nyolcmilliárd forint támogatást nyújt, így segítve elő 210 új munkahely létrejöttét.

Szijjártó Péter beszédében kiemelte, hogy a legnagyobb autógyártóknak is alkatrészeket előállító cég beruházásának önmagán túlmutató jelentősége van, ugyanis

segíti a hazai kis- és közepes vállalkozások fejlődését,

a Budapesti Műszaki Egyetemmel fenntartott duális képzési együttműködés pedig hozzájárul a magyar felsőoktatás versenyképességének erősítéséhez.

Új aranykor köszöntött be

Azt is aláhúzta, hogy ez a projekt is tanúsítja, hogy a magyar-amerikai együttműködésben új aranykor köszöntött be, amelyek a két ország vezetőinek lojalitáson alapuló barátságára épül.

"És ez az új aranykor tavaly elhozta a rekordok évét a magyar-amerikai kapcsolatokban. Ugyanis a tavalyi esztendőben megdőlt a magyar-amerikai kereskedelmi forgalom rekordja, tízmilliárd dollár fölé ment, és megdőlt az egy év alatt Magyarországra érkező amerikai beruházások rekordja is. 200 milliárd forint, összesen 16 beruházás"

- tudatta.

A harmadik legtöbb beruházás Magyarországra az Egyesült Államokból érkezik. És a lendület nem áll meg. Egy hét alatt

Pétfürdő,

Komárom,

Oroszlány után

Zalaegerszeg a negyedik olyan magyarországi település, város, ahol egy amerikai vállalat beruházását jelentjük be - tette hozzá.

Szijjártó Péter kitért arra is, hogy Zala vármegye ipari teljesítménye az utóbbi tíz év során 30 százalékkal nőtt, s így értéke megközelítette az évi 900 milliárd forintot, miközben a munkanélküliség a felére esett, ami annak is köszönhető, hogy ez idő alatt 31 beruházás valósult itt meg állami támogatással, összesen 130 milliárd forint értékben, ami nagyjából 7200 munkahelyet tett biztossá.