Egekbe szökő üzemanyagárak, elszállt rezsiköltségek – a tiszás tervezet a mindennapi életet is drágítaná

Közzétette hétfőn a közösségi oldalán a Tisza energiapolitikai tervezetét Csercsa Balázs, a pár egykori egyházügyi munkacsoport-vezetője. A főbb pontok többek között az orosz energiáról való leválás, a rezsicsökkentés megszüntetése, a védett üzemanyagár kivezetése és egy új adó bevezetése.

Nem véletlen a védett üzemanyagárak, ugyanis a benzin és a gázolaj ára számos más termékbe beépül, ami ezek miatt drágul és az inflációt növeli tovább

Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitikai Üzletágának vezetője részben erre a nyilatkozatra reagálva lapunk megkeresésére előzőleg úgy fogalmazott, a konkrét cselekvési terv két fő irányra épít, és hoz néhány újdonságot is.

Egyik irány az orosz energia kivezetése, ezen az áron kívánnák rendezni Magyarország viszonyát az Európai Bizottsággal és Ukrajnával.

A másik irány az állami szerepvállalás csökkentése, erről pedig első interjúinak egyikében Kapitány István is beszélt már, túlzottnak nevezve a beavatkozás mértékét – idézte fel Hortay Olivér.

Négyszeres rezsiárak, ezerforintos benzin

Kiemelte, maga a dokumentum is kétszeres áram- és gázárakkal kalkulál, ám ez a becslés az iráni háború kitörése előtti energiaárakkal számolva készülhetett, a végleges számok pedig három és fél, négyszerese is lehetnének a mai rezsiköltségeknek.

A tiszás számítások is ezer forint közeli üzemanyagárakat jeleznek előre az orosz olaj teljes kivezetésével. Ennek kapcsán Hortay Olivér ismét felidézte a Századvég vonatkozó becslését, amelyben az áll, ha az orosz olaj kiesik a magyar piacról, az 1026 forintos benzinárat és 1051 forintos dízelárakat jelentenek.

A drágulás itt nem áll meg, mindenhol megéreznénk

Ennek pedig van egy tovagyűrűző hatása, az általános mechanizmust Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza ismertette még az olajárak kapcsán. Az üzemanyagok súlya a fogyasztási kosárban jelenleg 5,79 százalék, azaz közvetlenül ennyivel befolyásolja a drágulás az inflációt – 10 százalékos áremelkedés 0,58 százalékponttal viszi azt felfelé. A közvetett hatásokkal ennél nehezebb számolni, hiszen a szállítási költségek növekedése beépül a termékek, szolgáltatások árába és szintén felfelé mozgatja azokat.