Egyre több spárga kerül a magyar családok asztalára

A hazai termőterületeken az elmúlt napokban megkezdődött a spárga szedése. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet friss felmérése szerint az ágazat stabil termelési hátteret mutat. A gazdálkodók jelenleg 1200 és 1400 hektár közötti területen foglalkoznak ezzel a kultúrával. A hazai termelés súlypontja egyértelműen az Alföldre, azon belül is Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegyére koncentrálódik. A hozamok évek óta kiegyensúlyozottak, a teljes éves mennyiség megközelíti az ötezer tonnát.

Korábban a spárga csak az előkelőbb éttermekben fordult elő, mára bárki asztalára kerülhet (Fotó: Török János)

Egyre több spárga fogy

A magyar áru minősége nemzetközi szinten is elismert, ami folyamatosan fenntartja a stabil keresletet. A hazai termés jelentős része hagyományosan Németországba, Ausztriába, Svájcba és a skandináv államokba kerül.

Szembetűnő változás az elmúlt években, hogy a belföldi fogyasztás is folyamatosan erősödik.

A kereskedelmi láncok polcain tavasszal állandóan elérhető zöldség egyre több háztartásban válik a mindennapi menü részévé. A boltokban a vásárlók jellemzően az exporttal megegyező, magas minőségű tételekkel találkozhatnak.

A zöld jön felfelé, a fehér kitart

A fajták tekintetében érdekes átrendeződés figyelhető meg a piacon. A klasszikus fehér spárga iránti igény megmaradt, a zöld változat népszerűsége ugyanakkor látványosan emelkedik. Ennek oka a könnyebb konyhai feldolgozhatóság, a zöld típus ugyanis hámozás nélkül is elkészíthető, az ízvilága pedig intenzívebb. A modern egészségtudatos táplálkozási trendek szintén segítik a kereslet növekedését. Alacsony kalóriatartalma mellett a növény rost-, vitamin- és ásványianyag-tartalma is kiemelkedő, emellett olyan antioxidánsokat raktároz, mint a szervezet védekező folyamataiban szerepet játszó glutation.

Az ágazat hosszú távú eredményessége több tényezőn múlik. A termesztés komoly szaktudást igényel, a szedés időszakában pedig elengedhetetlen a megfelelő létszámú munkaerő jelenléte. A változó időjárási körülmények miatt a technológiai fejlesztések is megkerülhetetlenek a gazdaságokban. Az öntözőrendszerek üzemeltetése és korszerűsítése alapvető feltétele a termelésnek, különösen a gyengébb víztartó képességű, homokos talajokon.