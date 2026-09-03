Kétszámjegyű árcsökkenés a gyümölcsöspultban – de mi áll a háttérben?

A gyümölcsök segíthetik az infláció mérséklődését

A gyümölcsárak csökkenése egy szélesebb inflációs folyamat része. Magyarországon júliusban a fogyasztói árak átlagosan 1,2 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, miközben a gyümölcsök ennél jóval kedvezőbb árfolyamatokat mutattak.

A következő időszakban azonban továbbra is jelentős különbségek lehetnek az egyes gyümölcsfajták között. Az időjárás, a terméshozamok és a nemzetközi kereskedelmi folyamatok gyorsan megváltoztathatják az árakat.

Az idei adatok ugyanakkor egyértelműen azt mutatják, hogy a magyar vásárlók számára 2026 nyara kedvezőbb helyzetet hozott a gyümölcspulton: több népszerű hazai gyümölcs ára is alacsonyabb, mint egy évvel korábban. A tendencia pedig arra is rávilágít, hogy a magyar élelmiszerárakat ma már egyre kevésbé lehet kizárólag a hazai terméseredmények alapján megítélni – a gyümölcsök esetében is egyre fontosabbá vált az európai piac és a nemzetközi gazdasági környezet.