Se nyugdíjprémium, se nyugdíjkorrekció nem lesz idén

Az előző kormány még számolt a nyugdíjprémiummal a 2026-os büdzsében, mivel az Orbán-kormány az idei évre 4,1 százalékos gazdasági növekedéssel számolt. A gazdaság teljesítménye azonban ettől jelentősen elmaradhat.

Az elemzői várakozások szerint 2026-ban 1,8 százalék körüli GDP-növekedésre lehet számítani, míg a Magyar Nemzeti Bank legutóbbi inflációs jelentésében 2 százalékos növekedési prognózist közölt.

Nem lesz novemberi nyugdíjkorrekció sem

Az ősszel esedékes másik fontos kérdés a nyugdíjkorrekció. Ez azért marad el, mert az idei nyugdíjemelés várhatóan magasabb lesz az egész éves inflációnál.

A nyugdíjtörvény alapján ugyanis januárban az adott évre várt infláció mértékével kell emelni a nyugdíjakat. 2026 elején 3,6 százalékos emelést hajtottak végre. Ha az első nyolc hónap tényleges adatai alapján kiderülne, hogy az éves infláció ennél magasabb lesz, novemberben korrekcióra lenne szükség.

A jelenlegi adatok alapján azonban ennek nincs jele. A júliussal záruló egyéves időszak átlagos inflációja 2,7 százalék, a nyugdíjas infláció pedig 2,5 százalék volt. A következő hónapokban ezek az értékek tovább mérséklődhetnek, a kormány a módosított költségvetésben 1,6 százalék körüli inflációval számol.



