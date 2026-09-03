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Se nyugdíjprémium, se nyugdíjkorrekció nem lesz idén

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Az idei év hátralévő részében jelen állás szerint a nyugdíjasok nem számíthatnak sem nyugdíjprémiumra, sem novemberi nyugdíjkorrekcióra. Előbbi a gyenge gazdasági növekedés miatt nem jár, utóbbira pedig azért nincs szükség, mert az infláció várhatóan a januári nyugdíjemelés alatt marad.Ennek megfelelően az idei költségvetésben az erre a célra az előző kormány által még betervezett 24,3 milliárd a napokban benyújtott módosított költségvetési tervezeteben már nincs benne.

Magyar Nemzet
2026. 09. 03. 11:13
20250108 Budapest Vásárcsarnok Fotó: Vémi Zoltán VZ Világgazdaság VG A képen: nyugdíjas illusztráció
Illusztráció Fotó: Vémi Zoltán
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Az előző kormány még számolt a nyugdíjprémiummal a 2026-os büdzsében, mivel az Orbán-kormány az idei évre 4,1 százalékos gazdasági növekedéssel számolt. A gazdaság teljesítménye azonban ettől jelentősen elmaradhat. 

Az elemzői várakozások szerint 2026-ban 1,8 százalék körüli GDP-növekedésre lehet számítani, míg a Magyar Nemzeti Bank legutóbbi inflációs jelentésében 2 százalékos növekedési prognózist közölt.

Nem lesz novemberi nyugdíjkorrekció sem

Az ősszel esedékes másik fontos kérdés a nyugdíjkorrekció. Ez azért marad el, mert az idei nyugdíjemelés várhatóan magasabb lesz az egész éves inflációnál.

A nyugdíjtörvény alapján ugyanis januárban az adott évre várt infláció mértékével kell emelni a nyugdíjakat. 2026 elején 3,6 százalékos emelést hajtottak végre. Ha az első nyolc hónap tényleges adatai alapján kiderülne, hogy az éves infláció ennél magasabb lesz, novemberben korrekcióra lenne szükség.

A jelenlegi adatok alapján azonban ennek nincs jele. A júliussal záruló egyéves időszak átlagos inflációja 2,7 százalék, a nyugdíjas infláció pedig 2,5 százalék volt. A következő hónapokban ezek az értékek tovább mérséklődhetnek, a kormány a módosított költségvetésben 1,6 százalék körüli inflációval számol. 

 

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