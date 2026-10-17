Jön a 2027-es költségvetés: az ígéretekből vagy az adóemelésekből vált többet valóra Magyar Péter kormánya?

Szigoríthatják a sportolók ekhóját

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, vagyis az ekho szabályainak módosítása elsősorban a magas jövedelmű hivatásos sportolókat érintheti. A jelenlegi szabályok szerint a profi sportolók évi 500 millió forintos bevételi értékhatárig alkalmazhatják az ekhót, míg az edzők és a nemzetközi sportszervezetek alkalmazottai esetében 250 millió forint a határ. Más, az adónemre jogosult foglalkozási csoportoknál az általános értékhatár 60 millió forint.

A kormány 2027-től a sportolókra is az általános, 60 millió forintos határt alkalmazná. Magyar Péter szerint ezzel az adórendszerben meglévő indokolatlan kivételeket szüntetnék meg. A pénzügyminiszter tájékoztatása szerint a szigorítás körülbelül 200 adózót érinthet.

A módosítás költségvetési hatása mellett az is kérdés, hogy miként változik az érintett sportolók nettó jövedelme, és milyen hatással lesz az új szabályozás a sportszerződésekre. Az eddigi információk szerint negatívval.