A vidéki kisvállalkozásokat sújthatja leginkább a kata emelése

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A kata emelése különösen a vidéki fodrászokat, kozmetikusokat, a pályakezdőket és a kisgyermekes anyákat hozhatja nehéz helyzetbe, miközben a feketefoglalkoztatás kockázata is növekedhet – nyilatkozta Szalai Piroska. A szakértő szerint ugyanis ugyanaz a fix összegű adó egészen eltérő terhet jelenthet egy budapesti és egy vidéki kisvállalkozás számára.

Magyar Nemzet
2026. 10. 11. 17:55
Illusztráció Fotó: Shutterstock

A szakértő arra is figyelmeztetett, hogy ha a kisebb helyi szolgáltatók bezárnak, és nem lépnek újak a helyükre, az a nagyobb tőkével rendelkező vállalkozásoknak és üzletláncoknak kedvezhet.

A feketegazdaságot is erősítheti az adóemelés

Szalai Piroska szerint a magasabb közterhek a be nem jelentett munkavégzés terjedésének kockázatát is növelhetik. Példaként egy vidéki fodrászt említett, aki megfelelő szaktudással és stabil vendégkörrel rendelkezik, de üzletét már nem tudja gazdaságosan fenntartani. Számára a házhoz járás alternatívát jelenthet, ám fennáll a veszélye, hogy a növekvő terhek miatt bevétele egy részét nem vallja be.

A kata átalakításának hatásait ezért a szakértő szerint nem lehet kizárólag a várható adóbevételek alapján megítélni: azt is mérlegelni kell, hogy hány legálisan működő vállalkozás maradhat fenn.

További korlátot jelenthet, hogy a tervezet alapján nem választhatná a katát az, akinek bevétele legalább 50 százalékban egyetlen cégtől vagy annak kapcsolt vállalkozásaitól származik. A vállalkozó annak a társaságnak sem számlázhatna, amellyel az előző 24 hónapban munkaviszonyban állt.

Ezek az előírások a munkaviszony vállalkozói szerződéssel történő kiváltását hivatottak akadályozni, ugyanakkor a valódi önfoglalkoztatók mozgásterét is szűkíthetik. Szalai Piroska hangsúlyozta: a pontos következmények megítéléséhez meg kell várni a jövő évi adótörvényeket. 

Mint lapunk korábban megírta, súlyos szakmai kritikák érkeztek a Tisza elképzelésére, amely messze nem nyerte el minden jelenlegi katás tetszését sem. A Magyar Ügyvédi Kamara például arról számolt be, hogy komoly felzúdulást és felháborodást váltott ki az ügyvédi közéletben a kisadózók tételes adójáról, vagyis a katáról szóló törvény tervezete. 

A héten pedig egy felmérés eredménye is napvilágot látott, ebből kiderül: bár amikor Magyar Péter a héten bejelentette a kata 2027-es átalakítását, azt mondta, hogy várakozásaik szerint több mint százezer új kisvállalkozó választja majd ezt az adózási formát, a megkérdezett, jelenleg is katázó vállalkozók közel fele kifejezetten túl magasnak ítéli az új tételes adót.

 



 

 


 

 

katavállalkozóSzalai PiroskaadóemelésSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza-kormány

Bélistázók

Bayer Zsolt avatarja

Térjünk vissza egy pillanatra a hét eleje egyik aprócska, már-már jelentéktelen hírére.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu