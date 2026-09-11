Két minisztérium is megszólalt, de még mindig nem tudni semmi pontosat Magyar Péter egyik legfontosabb ígéretéről

A pénzügyi tárca rövid választ adott. Eszerint a családi pótlék megduplázásának részleteiről, így annak pontos időzítéséről is az arra vonatkozó kormányzati döntést követően adnak majd részletes tájékoztatást.

A közlésből az következik, hogy bár a kabinet négy hónapja működik, de még nincs döntés a családi pótlék megduplázásának mikéntjéről, amit a kampányban Magyar Péter azonnali intézkedésként ígért meg.

– A családi pótlék rendszerének megújításán folyamatosan dolgozunk. A készülő családpolitikai koncepcióban egy olyan igazságosabb és differenciáltabb rendszert szeretnénk kialakítani, amely jobban igazodik a családok valós élethelyzeteihez – ezt már a Szociális és Családügyi Minisztérium felelte lapunk kérdésére. Hozzátették: a szakmai munka már zajlik, a konkrét változtatásokról és azok időzítéséről a kormányzati döntést követően tudunk tájékoztatást adni.

A kitétel, amely a részletekről szóló döntés hiányára utal, itt is megjelent.

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A családi pótlék ügyével a Magyar Nemzet hetilap szombaton megjelenő nyomtatott száma is foglalkozik. Elemzésünk a Tisza ígéretéből és a kormány eddigi, kis számú intézkedésének tapasztalataiból kiindulva mutat be évtizedes folyamatokat összefogó adatsorokat, összefüggéseket.