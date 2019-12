Jelentős béremelésre készülnek a cégek

A Magyarországon működő vállalatok számítanak a gazdaság növekedési ütemének mérséklődésére, de továbbra is jelentős mértékű béremelésre készülnek – derül ki a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara a kölni székhelyű Kienbaum tanácsadó cég által kiadott tájékoztatóból, amit szerdán mutattak be.

Dirk Wölfer osztályvezető a kamara képviseletében elmondta, hogy a cégek a munkaerőköltségek növekedését nehezen tudják előteremteni, Magyarországon ugyanakkor valószínűleg még sokáig jóval olcsóbban termelhetnek, mint Németországban. Hozzátette, hogy régiós összevetésben különösen a szlovák növekedés mérséklődhet jelentős mértékben, főképp az autóipar visszaesése miatt. A piaci kereslet szűkülését a magyarországi visszajelzések is jelentős kockázatként említik – tette hozzá. Véleménye szerint nemzetközi jelenség a szakemberhiány is, de a cégeket rendszerint nem egy szempont befolyásolja, hiszen a vállalati döntéshozók a munkaerő mennyiségét, minőségét és költségeit egyszerre mérlegelik.

Sághy András, a Kienbaum magyarországi irodájának vezetője az adatok alapján úgy látja, hogy a magyar munkavállalók bizakodók, hiszen sokuk készül munkahelyváltásra a magasabb fizetés reményében. Belföldön a képzett munkaerő továbbra is keresett, míg Nyugaton már a munkaerőpiacot is elérte a kilátások romlása – tette hozzá. A visszajelzések szerint különösen a szakmunkások elhelyezkedési esélyei kedvezőek. Kérdésre válaszolva megjegyezte, hogy a felmérésük nem tér ki a külföldön dolgozókra, de úgy látja, hogy a más államokban élők egyre nagyobb arányban költöznek haza, és a külföldre készülők között is egyre kevesebben akarják végleg elhagyni az országot.