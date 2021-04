Joe Biden nálunk is adót emelne

Egységes társasági minimumadó bevezetését szorgalmaz az amerikai elnök, az új szabályrendszer részleteinek kidolgozása már jó ideje tart az OECD berkein belül. – Az elképzelés sérti az államok pénzügyi szuverenitását, és megpróbálja visszavetni az olyan országok fejlődését, amelyek az alacsony adók bevezetéséért komoly erőfeszítéseket tettek – mondta lapunknak Izer Norbert adóügyi államtitkár.

Globális társasági minimumadó – könnyen meglehet, hogy hamarosan meg kell barátkoznunk ezzel a közteherviselési fogalommal. Arról, hogy mit is jelent a kifejezés és hogy az esetleges új adószabály miképpen befolyásolná Magyarország helyzetét, arról a Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára adott részletes felvilágosítást a Magyar Nemzetnek. – A globális szabály megalkotásának alapgondolata eredetileg az volt, hogy az államok egységes szabályok mentén adóztathassák meg a digitális óriásvállalatokat – kezdte Izer Norbert. – A folyamat utóbb más irányt vett, s most már az az OECD, vagyis a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet célkitűzése, hogy egységes minimumadószintet határozzon meg a társasági adózásban. A részletek kidolgozása régebb óta zajlik az OECD-ben – fogalmazott.

A kérdés az, hogy Magyarország jól járna-e egy efféle szabályozással. Tudni kell, hogy idehaza jelenleg kilenc százalék a társasági adó, ezzel hazánk szedi a legalacsonyabb közterhet ilyen címen az Európai Unióban. Ez nyilván komoly előny a – nem utolsósorban a jelentős befektetésekért folyó – nemzetközi gazdasági versenyben. – Ehhez képest Joe Biden nemrég hivatalba lépett amerikai elnök a napokban 21 százalékos globális adót szorgalmazott. Biden Magyarországon is adót emelne? – kérdeztük az államtitkárt.

– A kását ez ügyben sem eszik olyan forrón

– kezdte válaszát Izer Norbert. – Az unió megfelelő szervezetei döntenek arról, hogy milyen szabályok élnek az EU területén. Magyarország semmilyen olyan megoldáshoz nem járul hozzá, amely megnehezíti a hazai vállalkozások életét vagy csorbítja a magyar állam pénzügyi szuverenitását – fogalmazott az államtitkár, majd kitért arra, hogyan is működhetne a globális minimumadó.



– Ha az OECD törekvései nyomán döntés születne – csak a példa kedvéért – 12 százalékos minimumadóról, akkor nyeresége után egy Magyarországon működő német cég kilenc százalékot befizetne a magyar a költségvetésnek, három százalékot pedig a német anyavállalat utalna át a német kincstárnak. Ilyen helyzetben az lenne a logikus lépés, hogy minden állam 12 százalék adót szed be a vállalkozásoktól, vagyis minden állam magánál tartaná azt a pénzt, amit a cégeknek egyébként is be kell fizetniük – magyarázta Izer Norbert.

– Az ötlet – fűzte hozzá – azt a célt szolgálja, hogy megszűnjön a magas adókkal működő országok szempontjából nyilvánvalóan kedvezőtlen adóverseny.

Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy az olyan országok, amelyek évek kemény munkájával és a gazdaságfehéredés terén elért eredményeknek köszönhetően alacsony adókat vezettek be, elveszítik előnyüket azokkal az országokkal szemben, amelyek nem az adócsökkentés útját járják.

A globális minimumadó valójában arra jó, hogy eltávolítsák a renitens kormányokat. Ez az az ötlet, amely Bidentől indul és Gyurcsányig ér – írjuk véleménycikkünkben, amelyet itt olvashat

Az elképzelés innen nézve igazságtalan, és megpróbálja visszavetni a fejlődésben az olyan államokat, mint például Magyarország

– összegzett az államtitkár. A magyar kormány álláspontja ez ügyben az, hogy minden állam a lehető legszélesebb mozgásteret kapjon, a pénzügyi szuverenitás továbbra is ki kell hogy terjedjen az adórendszer alapvető elemeinek meghatározására.

Izer Norbert végül megemlítette: a minimumadó tervének megvalósítása mindenképpen időigényes, és bizonyosan