Jöhet a harmadik felminősítés

Péntek éjjel a Moody’s vizsgálja Magyarország adósságbesorolását

A héten várhatóan a harmadik nagy hitelminősítő is feljavítja a magyar adósságbesorolást, amivel az ország az összes cégnél eltávolodhat a befektetésre nem ajánlott határvonaltól. A Moody’s Investors Service várható lépése érdemi javulást már nemigen hoz az amúgy is kedvező finanszírozási költségekben, de mindenképpen a költségvetési politika kedvező megítélését jelenti.

Péntek éjjel tartja a hazai adósságbesorolás idei első ütemezett felülvizsgálatát a Moody’s Investors Service. Miután idén a Standard & Poor’s és a Fitch Ratings már felminősítette Magyarországot, általánosnak tekinthető a várakozás, hogy harmadikként a Moody’s is hasonlóan dönt – ezzel mindegyik nagy hitelminősítőnél egy szinttel a befektetésre nem ajánlott, bóvlinak gúnyolt kategória határvonala fölé kerülne az ország értékelése.

A hitelminősítők esetében vissza­térő kritika, hogy jócskán lemaradásban vannak a tényleges gazdasági folyamatoktól. Hiába nőtt az elmúlt években 4-5 százalékkal a hazai össztermék stabil hiány és csökkenő államadósság mellett, az idei év elejéig nem jöttek a felminősítések. Mint a hitelminősítők elemzőivel zajló beszélgetéseinkből kiderült, ezt azzal indokolják a cégek, hogy befektetésre ajánlott kibocsátó esetében jellemzően akár két évet is várnak az újabb lépéssel, hogy megállapíthassák a pozitív folyamatok fenntarthatóságát, és a pillanatnyi hullámokat figyelmen kívül hagyják.

E megközelítés idejétmúltsága mellett szól az, hogy piaci befektetők már évek óta a hitelminősítői besorolás által indokoltnál nagyságrendekkel jobb megítéléssel vannak a magyar eszközökről, előfordult olyan is, hogy rövid távú állampapírt negatív hozamon tudott értékesíteni az adósságkezelő. Az ország által fizetendő kockázati felár is történelmi mélyponton, a regionális átlagnak megfelelő szinten van, pusztán ­piaci alapon, amin sokat már a Moody’s esetleges felminősítése sem tudna változtatni.

A jobb besorolásnak azért is mérséklődött a jelentősége, mert a kormányzat átállt az elsődlegesen belső, forintalapú finanszírozásra, amiben már most is jelentős és várhatóan tovább erősödő szerepe lesz a lakossági megtakarításoknak. A felminősítéseket kormányzati nyilatkozóink azért tartják igazán fontosnak, hogy tovább erősítsék az ­amúgy is stabil lábakon álló befektetői bizalmat.

Ugyanakkor az ország finanszírozása szempontjából már aránylag kis jelentőségű a besorolási szintünk.