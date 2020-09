Miután nem fékezte adósság a vásárlóerőt, talpra álltak a boltok

A veszteségekben megrendült fogyasztói bizalom a tavaszi adósvédelemmel erősödhetett

A banki tartozással élő háztartások és az adós cégek azonnali megerősítésével a kormányzati válságkezelés legjelentősebb intézkedése lett a tavasszal elrendelt hitelmoratórium. Az időben érkezett fizetéskönnyítés ma is többszörösen kamatozik: az adósok idei, közel kétmilliárd forintos támogatásán túl – elsőként az ágazatok közül – a kiskereskedelmet is kihúzta a válságból, már a nyár elejére. A folytatódó fölmentés jövőre is stabilizálja a kiszolgáltatott fogyasztói rétegeket.

– Ma már kijelenthető: a járványválság megjelenésére sietős válaszként érkezett intézkedés, a széles rétegeket érintő törlesztési moratórium Magyarországon a legnagyobb horderejű döntés a covid évében, amelynek kedvező hatásait még hónapokig érzékelhetjük.

Miközben a koronavírus tavasszal földre teperte a stabil gazdaságot, a fizetési kötelezettségek felfüggesztése a legerősebb támaszt adta több százezer banki adósnak a lakosságon kívül a vállalatok körében is, ráadásul hosszabb távra.

Az első hullámmal járó elbizonytalanodások kezdeti, kritikus időszakában

a kormány stratégiai mentőlépése márciusban védőhálóba fogta a hiteltörlesztőket az év végéig, amivel stabilizálódott a vírustámadásra megrendült biztonságérzet az országban. A kedvező hatások elsőként mutatkoztak a boltokban, ahol huszárvágásra indult a visszafordulás

– közölte Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a Magyar Nemzettel.

A szakértő arra reagált, hogy a miniszterelnök szombaton bejelentette az eddig közel kétmilliárd forintnyi adósságállományt érintő támogatás meghosszabbítását. Már ismert: a döntés szerint a hitelfizetés 2021 kezdetével automatikusan újabb hat hónapig nem terheli az otthoni költségvetést a gyermeket nevelőknél, továbbá a jövedelmi szempontból fokozottan rászorulók, mint a nyugdíjasok, a munkanélküliek és a közmunkások esetében.

Az ősz eleji intézkedés már a következő évre tompítja az átgyűrűző koronavírus okozta hatásokat, fenntartva az érintett lakosok biztonságát, miközben a kormány továbbra is figyel a sérült vállalkozásokra. A bejelentés szerint jövőre a céges hitelek ügyfelei is számíthatnak a mentességre, ha az igénylő forgalma a járvány évében legalább negyedével alatta marad a tavalyinak. Orbán Viktor szombaton emlékeztetett: a hitelmoratórium eddig 1,6 millió magyar családnak és hatvanezer vállalkozásnak nyújtott segítséget.

Tompított a vis maior a veszteségeken

Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint mivel elhúzódik a kilábalás, fontos, hogy a hitelfizetés folytatódó befagyasztása sokak életét hosszabban kiszámíthatóvá teheti.

Vámos György kiemelte: az elmúlt hónapok tapasztalatai és a jelenlegi gazdasági kilátások tükrében a januártól megítélt törlesztési haladék másodszor is létfontosságú segítséggel ér fel a megélhetésében sérülékeny, hitelfizető rétegnek.

Vakcina a gazdaságnak

Felhívta a figyelmet: az érintettek januártól folytatódó közvetlen támogatása mellett a gazdasági visszaerősödés hosszabb távú szempontjai is érvényesülni fognak.

– Az évről évre gyarapodó belső fogyasztás stabil támasza a GDP-nek. A kiskereskedelem helyzete mindig az emberek aktuálisan elkölthető jövedelmétől függ: a napi fogyasztásban a tömeges rálátás miatt hamar megmutatkozik, ha külső hatásra számottevően változnak az anyagi lehetőségek – jelezte.

Idén a kereseteket tizedelő vírushatás a meghatározó, amelyre Vámos szavai szerint alattomos harcmodor jellemző, mivel a működő ország gazdaságában őszre beköszöntő második hullám megint a már letarolt munkahelyeket, családi és céges jövedelmeket fenyegeti.

– Az anyagilag beszorult háztartásokat a pénztárcakönnyítő márciusi döntés nagyon hamar bebiztosította. De fontos megjegyezni, hogy

az is nagyban támogatta a fogyasztói bizalmat, hogy a vírusvédekezéssel járó tetemes kiadások ellenére a kormány továbbra is biztosította a népszerű családtámogatási lehetőségeket. A felmentett adósokhoz hasonlóan jelentős volt az érintetteknek, hogy a kedvezményes konstrukciók a legmélyebb krízisben is garantálták az alapokat a folytatáshoz

– emelte ki a kereskedelemre közvetetten ugyancsak kiható irányt.

Felpattantak a bolti vásárlások

– Egészen biztos, hogy a hitelmoratórium a lesokkolt kiskereskedelem gyors regenerálódásához is hozzájárult. Azért is, mert a vásárlóknak megspórolt összegek a hatályba lépés után hamar megjelentek a boltokban, holott a jövedelmek esése sem volt elhanyagolható – folytatta Vámos György, aki megállapította:

látványos, hogy nem megszorítással, hanem inkább anyagi segítség lehetőségét jelentő intézkedéssel fékezték az általános visszaesést. A stabilizált vásárlóerővel pedig a kiskereskedelem a második félévre kimászhatott a gödörből. Ez azért is fontos, mert a belső fogyasztástól továbbra is függ az idén elnehezült gazdasági helyzet alakulása.

Mutatja a statisztika

Az adósokat megsegítő lépés előnye a statisztikai jelentésekből is visszaköszön.

Eszerint az évkezdet szokásos forgalma után az áprilisi kijárási korlátozások alatt mért tízszázalékos visszaesést májusban már csak háromszázalékos mínusz követte a megkönnyebbült adósok költései miatt – mutatott rá a szakértő. – Nyárra pedig már megérkezett a fordulat: a boltok júniusban veszteség nélkül teljesítették az előző évi havi szintet, ekkor már az élelmiszer-eladások bővültek is, egyes iparcikkeknél pedig szintén magasabbra kapcsolt a forgalmazás.

A szövetség képviselője szerint továbbá az is beszédes, hogy a ruha- és cipőüzletekben az áprilisi, kilencvenszázalékos zuhanáshoz képest júliusban már kétszázalékos növekedést mutatott a forgalom, ezzel együtt vannak még leszakadások például a könyvek, játékok értékesítésében. A megszakítás nélkül üzemelt drogériák pedig a márciusi 19 százalékos bővülés után még júliusban is kilenc százalékkal nagyobb forgalmat bonyolítottak tavalyhoz képest.

Másfélszeres dömping a webáruházakban

Ráadásként az is a hitelmoratórium közvetett hatása, hogy a visszanyert vásárlóerő a webáruházakban még inkább megjelent az első félévben. Főként, mert a korlátozott lehetőségek miatt tavasszal a házhoz szállítást biztosító internetes boltoknak intenzíven meg kellett támasztaniuk a hagyományos üzletek lakossági kiszolgálását. – Az internetes áruházakban június végéig az egy évvel korábbi hat hónapnyi forgalom közel másfélszerese jelentkezett, a fő termékkörök eladásai az évente jellemző ünnepi webes értékesítéseket is meghaladták – jelezte Vámos György.