Demeter Szilárd: Sag nein zum Krieg und ja zur Kultur!

„– Es gibt kein moralisch integres menschliches Wesen, das den Krieg gutheißt. Kein Ideal, kein Geldbetrag ist in der Lage, uns das Leben der in einem Krieg getöteten Menschen zurückzugeben. Wir haben nur ein Leben, und der Tod ist unumkehrbar. Das menschliche Leben ist heilig, weil es ein Ende hat, einzigartig und nicht reproduzierbar ist – deshalb hat sein Schutz Vorrang vor allen anderen Prioritäten. Das war zumindest unsere Auffassung nach dem Zweiten Weltkrieg, und das war das Leitprinzip des europäischen Aufbauwerks. Mit dieser Idee und nach dieser Idee haben wir in den letzten Jahrzehnten gelebt“, schreibt Szilárd Demeter in der Hungarian Conservative.

Auch das Schlimmste kann passieren

Für den Hauptdirektor des Petőfi-Literaturmuseums ist aus moralischer Sicht kein Krieg, kein bewaffneter Konflikt jeglicher Art zu rechtfertigen, aber das verhindert nicht, dass es Kriege gegeben hat, gibt – und wird sie wahrscheinlich auch in Zukunft nicht verhindern. Er weist darauf hin, dass:

„Menschenleben wurden auch verkürzt, als die NATO Serbien bombardierte. Menschenleben wurden in Syrien und Afghanistan verkürzt. Jetzt werden sie in der Ukraine verkürzt. Und wenn dieser Krieg zu einer Eskalation führen sollte – und es sieht ganz danach aus, dass er über die Grenzen der Ukraine hinausgehen soll –, wird er auch in Russland und Europa Menschenleben fordern.“

Für Szilárd Demeter ist das Schlimmste, was passieren kann, dass die großen Atommächte sich gegenseitig mit Atombomben bewerfen, mit Folgen, die wir uns nicht einmal vorstellen können.

„– Jetzt wäre es an der Zeit, innezuhalten. Zwei Schritte zurückgehen. Verstehen, wofür dieser Krieg steht. Entscheiden, was wir wollen. Was er für Putin bedeutet, ist uns nicht ganz klar. In der internationalen Presse finden sich verschiedene Erklärungen, aber letztendlich ist der einzige, der es weiß, Putin selbst. Aus unserer Sicht, im Horizont der europäischen Werte, geht es in diesem Krieg um die Unabhängigkeit und Souveränität eines Landes sowie um das Recht, sich selbst zu verteidigen und seine eigene Existenz zu leben – ein Recht, das wir aus ungarischer Sicht nur befürworten können.“

Die Verallgemeinerung des Prinzips der Kollektivschuld ist eine Selbstverstümmelung

Vor diesem Hintergrund wäre es nach Ansicht von Szilárd Demeter wichtig zu wissen, was die Europäische Union will.

Alles deutet darauf hin, dass sie nicht den Frieden, sondern Putin besiegen will – und das sind zwei verschiedene Dinge.

Nebenbei erinnert er daran, dass er als Ungar auf dem Gebiet Rumäniens geboren wurde und die meiste Zeit seiner Kindheit unter der kommunistischen Diktatur in Rumänien verbracht hat. Er weist darauf hin, dass es gelungen war – am Rande der Propagandaliteratur, die das Regime lobte – Tolstoi und Dostojewski in die Lehrpläne der Schulen „einzuschleusen“. „Da es noch kein Internet gab und im Fernsehen nichts lief – außer nicht sehr spannenden Reportagen über den letzten Fabrikbesuch von Nikolaus Ceauşescu –, begannen wir Kinder aus dem ungarischen Kulturkreis zu lesen. Wir lasen sogar während der Stromausfälle, während wir vor Kälte zitterten, da die Zentralheizung ihre Macken hatte und das Wasser nur zweimal pro Woche warm floss.“ Er kommt zu dem Schluss, dass es zwar keinen Krieg, aber jede Menge Schwierigkeiten gab. Und dass es das Lesen war, das es seiner Generation ermöglichte, ihre Muttersprache am Leben zu erhalten.

„Ich habe eher Dostojewski zu Ende gelesen als Thomas Mann, den auch einer der größten Dichter des 20. Jahrhunderts, Attila József, verehrte. Später, in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre, habe ich mir – mit viel Mühe – Wenedikt Jerofejews Meisterwerk Moskau-Petuschki zugelegt.“

„Ich bin mir nicht sicher, ob man im Rahmen der westlichen Kultur behaupten kann, kultiviert zu sein, ohne von Tschaikowski gehört zu haben. Wenn also aufgrund des russisch-ukrainischen Krieges russische Werke, russische Schöpfer, russische Interpreten, Höhepunkte des Geisteslebens und russische Sportler verboten und gelöscht werden, bestraft sich der Westen damit selbst.“

„Viele Meisterwerke der westlichen Kultur sind auf verschiedenen Schlachtfeldern entstanden, auf denen ihre Urheber nicht immer als Mitarbeiter des Roten Kreuzes erschienen sind. Sollten wir also all die Gedichte, Romane, Theaterstücke und Partituren ausradieren, die unter dem Donnern der Kanonen entstanden sind?“

„Ganz abgesehen davon, dass man sich vielleicht davor hüten sollte, diese Verallgemeinerung des Prinzips der Kollektivschuld mit so viel Enthusiasmus zu beklatschen – das ist ein Bumerang, der meistens denjenigen trifft, der ihn wirft. Vergessen wir nicht das nicht allzu ferne 20. Jahrhundert, in dem es von den Nazis und den Kommunisten gerne verwendet wurde. Erinnern wir uns daran, was wir hier in Mitteleuropa unter den Diktaturen der Nazis und der Kommunisten durchgemacht haben: Keine der beiden Diktaturen hat uns wirklich geholfen. (…) Hören und sehen wir den Russen zu. Solange es erlaubt ist. Sag nein zum Krieg und ja zur Kultur!“. – mit diesen Worten beendet Demeter seinen Text.



Photo: Facebook.com/Irodalmi recenziók Demeter Szilárd tollából