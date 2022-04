Péter Márki-Zay hat auch die Prüfung in Geschichte nicht bestanden

Bisher war es auch nicht leicht, sich in den Aussagen von Péter Márki-Zay, dem gescheiterten Kandidaten der Linken bei den Wahlen am vergangenen Sonntag, zurechtzufinden, der sich ständig selbst widersprach und seine Meinung von einer Stunde zur anderen änderte (erinnern wir uns daran, dass er sich nicht an die festgelegte Uhrzeit für seine eigene Rede zur Bewertung des vergangenen Jahres erinnern konnte, dass er in einer Sendung vier verschiedene Daten für ein und dasselbe Ereignis nennen kann, und es auch nie geschafft hat, sich mit der Aussprache des Namens des aktuellen ukrainischen Präsidenten zu versöhnen), sondern abgesehen von der Tatsache, dass er – getreu dem Beispiel seiner Vorgänger und Vorbilder – vergessen hat, seinem siegreichen Rivalen zu gratulieren, gelang es ihm, eine letzte historische Lüge in das Gesicht derjenigen zu spucken, die ihre Neugier dazu veranlasst hatte, seine politische Kamikaze-Nummer (auch bekannt als „Kampagne des Kandidaten der ungarischen Linken für das Amt des Ministerpräsidenten“) bis zu den allerletzten Krämpfen zu verfolgen.

Nachdem er über die endgültigen Wahlergebnisse informiert und von seinen Verbündeten kurzerhand abserviert worden war, erkundete Péter Márki-Zay neue Tiefen der politischen Verworfenheit und erklärte: „Das lehrt uns die Geschichte: Auch Milošević war sehr beliebt, als die NATO begann, sein Land zu bombardieren, und

selbst 1945 hätte auch Hitler in Deutschland im belagerten Berlin eine Zweidrittelmehrheit erhalten.“

Diese Aussage über das Dritte Reich der Nazis enthält jedoch einen „kleinen“ Fehler. Es ist nämlich historisch erwiesen, dass im April 1945, als sich die Schlinge um Berlin zuzog, der Großteil der Wehrmachtssoldaten desertiert oder bereits in Gefangenschaft geraten war, sodass viele Armeeeinheiten nur noch auf dem Papier existierten; man kann also sagen, dass seine eigenen Soldaten Hitler nicht mehr für fähig hielten, nicht nur seine Träume von der Weltherrschaft zu verwirklichen, sondern sogar ihr Heimatland zu verteidigen. Seine aus 12- oder 13-jährigen Kindern zusammengeflickten Truppen konnten den Vormarsch der Alliierten nicht wesentlich verlangsamen: Sie hatten nicht den Hauch einer Chance, und das war seit der Kapitulation seiner Armee in Stalingrad am 2. Februar 1943 mit jedem Tag, der verging, weniger zu ignorieren.

Damals begann die deutsche Gesellschaft zu ahnen, dass die Achse Berlin-Rom-Tokio eine katastrophale Niederlage erleiden würde, und als die Angloamerikaner am 6. Juni 1944 in der Normandie landeten, wurde diese Vermutung für eine große Mehrheit zur Gewissheit. Obwohl die letzte deutsche Gegenoffensive – die Ardennenoffensive vom Dezember 1944 – in den ersten Tagen einigen Menschen Hoffnung machte, konnten die Amerikaner die Offensive schnell zurückschlagen und so wurde der letzte Angriff Nazideutschlands zerstreut. Von diesem Zeitpunkt an gelang es Hitlers Propagandamaschine kaum noch, dem deutschen Volk etwas vorzugaukeln – nicht einmal die Allmacht der berühmten „Wunderwaffen“, mit denen man ihm gegen Ende des Krieges die Ohren volljammerte (obwohl es solche Waffen tatsächlich gab, aber ihre Entwicklung hatte zu spät begonnen – das bekannteste Beispiel sind wohl die V-1- und V-2-Raketen, aber die Liste umfasst auch verschiedene Waffen, die die Alliierten nach Kriegsende aufgrund einer anfänglichen deutschen Eingebung selbst entwickeln sollten).

Hätte es im Dritten Reich professionelle und objektive Meinungsforschungsinstitute gegeben (die es nicht gab), hätten diese ergeben, dass der Beliebtheitsindex des Führers stetig sank und im April 1945 bei null lag

– natürlich abgesehen von den ahnungslosen Teenagern, die noch immer einen verzweifelten Kampf führten, und einer kleinen fanatisierten Minderheit im Generalstab. Hitler selbst war sich dessen sehr wohl bewusst, wie wir aus dem Tagebuch des Leutnants Hans Baur erfahren, der ihm bis zum Schluss treu blieb. Darin heißt es, dass der Führer dieses gestürzten Reiches, als er sich vor seinem Selbstmord von seinen Freunden verabschiedete, sich sehr wohl bewusst war, dass es keine Zweidrittelmehrheit, sondern keine Unterstützung des Volkes mehr geben würde. Kurz vor seinem Tod soll er gesagt haben: „Die Zeit ist gekommen. Meine Generäle haben mich verraten, meine Soldaten haben die Waffen niedergelegt, ich bin nicht mehr in der Lage, den Kampf fortzusetzen. Ein Mann muss den Mut haben, den Konsequenzen seines Handelns ins Auge zu sehen – deshalb habe ich beschlossen, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Ich weiß, dass mich morgen Millionen von Menschen verfluchen werden. Aber ich, heute, werde es beenden“.

Diese authentisch niedergeschriebenen Worte passen perfekt zur politischen Realität des jeweiligen Moments: Natürlich wurde Hitler bis zum letzten Moment von seinen Agenten in seinem Bunker über die Ereignisse in der Außenwelt auf dem Laufenden gehalten – ein Grund unter vielen, warum er sich sicher sein konnte, dass die blutrünstigsten Deutschen ihn hätten lynchen können, wenn er sich auf die Straße gewagt hätte.

Wenn man sich also einer Sache absolut sicher sein kann, dann der Tatsache, dass Hitler im April 1945 von einer Zweidrittelmehrheit so weit entfernt war wie die Erde vom Himmel.

Es scheint jedoch, dass Péter Márki-Zay es vorzog, diese Fakten nicht zur Kenntnis zu nehmen, da er es in seiner gestrigen Rede einfacher fand, große Phrasen zu dreschen, von denen kein einziges Wort der Realität entsprach. Dieser Revisionismus, der bei ihm sozusagen zur Gewohnheit geworden ist, ist nun nur noch das Sahnehäubchen auf dem Kuchen, denn gestern fiel Márki-Zay nicht nur wieder einmal bei seiner Geschichtsprüfung, sondern auch als Akteur auf der Bühne der ungarischen politischen Geschichte durch.

Foto: Zoltán Havran