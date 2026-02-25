Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Ez így erős túlzás, de azért akadt erre példa, olyan mint a Diákhitel Központ volt vezetője

Ez így erős túlzás, de azért akadt erre példa, olyan mint a Diákhitel Központ volt vezetője

Vadai Ágnes
2026. 02. 25. 7:06
Vadai Ágnes, Facebook: „Nagy Márton közölte, hogy túl sok a bank Magyarországon, ezért 5 maradhat. Na! Azért tart itt ez az ország, mert ilyen semmihez nem értő futóbolondok kapnak vezetői pozíciókat 15 éve!"

