Ez így erős túlzás, de azért akadt erre példa, olyan mint a Diákhitel Központ volt vezetője

Vadai Ágnes, Facebook: „Nagy Márton közölte, hogy túl sok a bank Magyarországon, ezért 5 maradhat. Na! Azért tart itt ez az ország, mert ilyen semmihez nem értő futóbolondok kapnak vezetői pozíciókat 15 éve!”
Így írnak ők – Február 25., délelőtt
