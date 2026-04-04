Jézus-gyalázó állatvédő provokáció Bécsben

A legnagyobb felháborodást azonban az váltotta ki, hogy az egyik központi figura egy keresztet cipelő alak volt, aki nem Krisztust ábrázolta, hanem egy disznómaszkot viselt. A jelenet egyértelmű utalásként értelmezhető Jézus Krisztus szenvedéstörténetére, amit a keresztények a nagyhéten, különösen nagypéntek alkalmával idéznek fel.

Provokáció vagy állatvédelem?

A performansz során politikai üzenetek is megjelentek: az egyik felirat az úgynevezett „keresztény állatszeretetet” bírálta és az osztrák kormányt is célba vette. A kritikusok szerint ezzel az akció nemcsak vallási, hanem politikai provokációvá is vált.

Sokan úgy látják, hogy a keresztút szimbolikájának felhasználása egy ilyen érzékeny időszakban tudatos provokáció. A keresztút a kereszténység egyik legszentebb hagyománya, amely húsvét előtt idézi fel Krisztus szenvedését és kereszthalálát.

Bár a szervezők szerint az akció célja kizárólag az állatok szenvedésének bemutatása volt, sok hívő ezt inkább a vallási jelképek kigúnyolásaként értelmezi. Egy felháborodott olvasó szerint „a keresztényeknek ma már mindent el kell tűrniük, de egy ilyen akció a legfontosabb ünnep idején különösen elfogadhatatlan”.