Provokáció a kereszténység ellen. Az aktivisták az osztrák mezőgazdasági minisztérium épülete előtt rendezték meg akciójukat, amelynek célja hivatalosan az volt, hogy felhívják a figyelmet az ipari sertéstartás körülményeire. A bemutatott jelenetek a sertések életútját követték végig a születéstől egészen a levágásig, írja az Origo.
Jézus-gyalázó állatvédő provokáció Bécsben
Hatalmas felháborodást váltott ki egy állatvédő szervezet akciója Bécs belvárosában, ahol a keresztény nagyhét idején egy „disznók keresztútját” bemutató performanszot tartottak. A demonstráció időzítése és formája sokak szerint provokáció, és súlyosan sérti a vallási érzékenységet.
A legnagyobb felháborodást azonban az váltotta ki, hogy az egyik központi figura egy keresztet cipelő alak volt, aki nem Krisztust ábrázolta, hanem egy disznómaszkot viselt. A jelenet egyértelmű utalásként értelmezhető Jézus Krisztus szenvedéstörténetére, amit a keresztények a nagyhéten, különösen nagypéntek alkalmával idéznek fel.
Provokáció vagy állatvédelem?
A performansz során politikai üzenetek is megjelentek: az egyik felirat az úgynevezett „keresztény állatszeretetet” bírálta és az osztrák kormányt is célba vette. A kritikusok szerint ezzel az akció nemcsak vallási, hanem politikai provokációvá is vált.
Sokan úgy látják, hogy a keresztút szimbolikájának felhasználása egy ilyen érzékeny időszakban tudatos provokáció. A keresztút a kereszténység egyik legszentebb hagyománya, amely húsvét előtt idézi fel Krisztus szenvedését és kereszthalálát.
Bár a szervezők szerint az akció célja kizárólag az állatok szenvedésének bemutatása volt, sok hívő ezt inkább a vallási jelképek kigúnyolásaként értelmezi. Egy felháborodott olvasó szerint „a keresztényeknek ma már mindent el kell tűrniük, de egy ilyen akció a legfontosabb ünnep idején különösen elfogadhatatlan”.
További Külföld híreink
Borítókép: Az állatvédők egy disznófejű alakkal provokáltak (Fotó: Képernyőkép)
Komment
Összesen 1 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!