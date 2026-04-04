Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Jézus-gyalázó állatvédő provokáció Bécsben

Hatalmas felháborodást váltott ki egy állatvédő szervezet akciója Bécs belvárosában, ahol a keresztény nagyhét idején egy „disznók keresztútját” bemutató performanszot tartottak. A demonstráció időzítése és formája sokak szerint provokáció, és súlyosan sérti a vallási érzékenységet.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 04. 04. 9:32
Az állatvédők egy disznófejű alakkal provokáltak Forrás: Képernyőkép
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Provokáció a kereszténység ellen. Az aktivisták az osztrák mezőgazdasági minisztérium épülete előtt rendezték meg akciójukat, amelynek célja hivatalosan az volt, hogy felhívják a figyelmet az ipari sertéstartás körülményeire. A bemutatott jelenetek a sertések életútját követték végig a születéstől egészen a levágásig, írja az Origo.

A tüntetés az agrárpolitika ellen irányult, de inkább a keresztény vallás elleni támadásnak tűnik (Forrás: Facebook)

A legnagyobb felháborodást azonban az váltotta ki, hogy az egyik központi figura egy keresztet cipelő alak volt, aki nem Krisztust ábrázolta, hanem egy disznómaszkot viselt. A jelenet egyértelmű utalásként értelmezhető Jézus Krisztus szenvedéstörténetére, amit a keresztények a nagyhéten, különösen nagypéntek alkalmával idéznek fel.

Provokáció vagy állatvédelem?

A performansz során politikai üzenetek is megjelentek: az egyik felirat az úgynevezett „keresztény állatszeretetet” bírálta és az osztrák kormányt is célba vette. A kritikusok szerint ezzel az akció nemcsak vallási, hanem politikai provokációvá is vált.

Sokan úgy látják, hogy a keresztút szimbolikájának felhasználása egy ilyen érzékeny időszakban tudatos provokáció. A keresztút a kereszténység egyik legszentebb hagyománya, amely húsvét előtt idézi fel Krisztus szenvedését és kereszthalálát.

Bár a szervezők szerint az akció célja kizárólag az állatok szenvedésének bemutatása volt, sok hívő ezt inkább a vallási jelképek kigúnyolásaként értelmezi. Egy felháborodott olvasó szerint „a keresztényeknek ma már mindent el kell tűrniük, de egy ilyen akció a legfontosabb ünnep idején különösen elfogadhatatlan”.

Borítókép: Az állatvédők egy disznófejű alakkal provokáltak (Fotó: Képernyőkép) 

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
