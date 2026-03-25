Jézus szobrát szétverhetik, de az iszlám tabu

Döbbenetes jelenetek zajlottak le a belga közszolgálati rádióban, ahol a műsorvezetők élő adásban vertek szét keresztény kegytárgyakat a feszültséglevezetés jegyében. Az igazi botrány azonban csak ezután következett: a készítők egy későbbi interjúban semmi problémát nem láttak a kereszténygyalázásban, azonban nyíltan beismerték, hogy muszlim vagy zsidó jelképekkel ezt soha nem mernék megtenni, mert félnek a következményektől. A liberális kettős mérce iskolapéldája egyenesen Brüsszelből.

2026. 03. 25. 8:30
A botrányos kereszténygyalázás a VRT közszolgálati adó ifjúsági csatornáján, a Studio Russelen történt. A kék hétfő (Blue Monday) apropóján, amit az év legdepressziósabb napjának tartanak, a műsorvezetők egy úgynevezett „dühszobában” tomboltak, ahol különféle tárgyak – köztük számítógépes monitorok és edények – mellett Szűz Mária és a kis Jézus szobrait is darabokra törték. A műsorvezetők, Eva De Roo és Dries Lenaerts, valamint a producer Sam De Bruyn a pusztítást követően még elégedetten meg is jegyezték: jó érzés volt a rombolás – számol be róla a Brussels Signalra hivatkozva az Origo

Fotó: Hans Lucas via AFP

A történet azonban itt nem ért véget. Colm Flynn, az EWTN katolikus csatorna ír újságírója a rigai Radiodays Europe konferencián szembesítette a belga műsorvezetőket a tettükkel. Sam De Bruyn, a közszolgálati adó ügyvezető producere az interjúban kijelentette, hogy szerinte a szobrok összetörése nem igazán sért meg embereket, mert az ország már nem olyan vallásos, a Studio Brussel hallgatói pedig végképp nem azok. A szétvert tárgyak már eleve töröttek voltak – védekezett a producer. Ugyanakkor beismerte: egy másik országban sokkal óvatosabb lett volna.

Flynn rákérdezett, hogy vajon ugyanezt megtennék-e iszlám vagy zsidó jelképekkel.

Összetörné-e valaha Mohamed próféta szimbólumát?

– kérdezte, mire De Bruyn azt válaszolta, hogy az veszélyes lenne.

Eva De Roo pedig hozzáfűzte: soha nem tenné meg, mert az nem lenne helyénvaló, hiszen sok muszlim él Belgiumban.

Amikor Flynn felvetette, hogy Belgiumban sok keresztény is él, De Roo elmondta, hogy ebben az esetben helyénvalónak érezték a cselekedetet, mivel maguk is kulturálisan keresztény háttérrel rendelkeznek, és az önkritika vagy az önirónia egy formájaként írták le tettüket, amivel a kollégái is egyetértettek. De Bruyn hozzátette, hogy sokkal veszélyesebb egy olyan vallás jelképeivel ezt tenni, amelyről kevesebbet tudnak.

Flynn megjegyezte, hogy ez a magatartás meglehetősen képmutató, különösen annak fényében, hogy a közszolgálati adó jelentős adófizetői pénzből működik, amelyeknek nagy része keresztény emberektől származik. De Bruyn azzal védekezett, hogy ezt más csatornán nem tették volna meg, és a Studio Brussel nagyon alternatív adó. De Roo valamivel belátóbb volt, és elismerte, hogy a beszélgetés után már nem tenné meg még egyszer ugyanezt, mert kényelmetlenül érezte magát a szembesítés hatására.

A műsorvezetők hangsúlyozták: a műsoruk része az is, hogy a hallgatók felhívhatják őket, és beszélhetnek az általuk elkövetett hibákról. Az eredeti videó és az interjú január óta széles körben terjed a közösségi médiában, és Colm Flynn megosztása nyomán komoly online felháborodást váltott ki.

A VRT szóvivője, Yasmine Van der Borght a nyilatkozatában elismerte, hogy a Studio Brussel viccesnek szánt jelenete félrement.

Eva és Dries elnézést kérnek. A videót humoros darabnak szánták, és alábecsülték, mennyire érzékenyek lehetnek a vallási szimbólumok. Megértik, hogy ez sértő volt egyesek számára, és ma már más döntéseket hoznának

– mondta Van der Borght, hozzátéve, hogy a közszolgálati adó fontosnak tartja, hogy minden vallással tisztelettel és odafigyeléssel bánjon.

Cieltje Van Achter médiaügyi miniszter fájdalmasnak nevezte az interjút. Ugyanakkor megjegyezte: jó, hogy a műsorvezetők megbánást tanúsítottak, és hangsúlyozta, hogy minden vallásnak nyitottnak kell lennie a gúnyra. Különösen feltűnő volt azonban, hogy az egyenlőségi szervezetek, a civil szervezetek és a diszkriminációellenes intézmények, amelyek a muszlimok védelmében azonnal felszólalnak, a kereszténygyalázás ügyében feltűnően hallgattak – igazi kettős mérce brüsszeli módra.

